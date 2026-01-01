Dan Negru, care de patru ani a trecut de la Antena 1 la Kanal D, spune că a urmărit „din obișnuință” cifrele de audiență și constată că este „al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena”, după o perioadă extrem de lungă în care echipa sa a dominat acest segment.

„E al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena, după ce echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani. Am plecat la Kanal D acu 4 ani…”, a scris Dan Negru.

„Secretul succesului”: lipsa orgoliilor

În mesajul său, Dan Negru afirmă că succesul Revelionului realizat de echipa sa a avut un „secret” aparent paradoxal: absența orgoliilor și a ierarhiilor rigide. „În 2026, vă pot spune care a fost secretul succesului echipei mele de Revelion: nu știam cine e șeful! Orgoliul i-a prăbușit pe îngeri. Oamenii n-au nicio șansă!”, notează el. Totodată, prezentatorul lansează o critică dură la adresa modului în care, în timp, au fost schimbate echipele care aduceau performanță.

„Între timp, echipa care a pierdut mereu revelioanele a înlocuit echipa care le-a câștigat. Adică învinșii i-au înlocuit pe învingători 😃 Cei slabi, pe cei buni. Vi se pare cunoscut? Așa e în societate, în politică, oriunde: marginalii ajung în centru”.

Dan Negru spune că știe explicația acestui fenomen, dar recunoaște că încă nu are „curajul s-o spună”.

Observații ironice despre PRO TV și „mască”

În postarea sa, Dan Negru face și o observație ironică la adresa PRO TV, referindu-se la un moment din show-ul de Revelion: „Curioasă și «umbra» măștii de la PRO: vedeta era recunoscută nu după mască, ci după umbră 😃 Păi, faceți măști la anul 😂”. El ține însă să sublinieze că ideea formatului cu măști nu este una nouă și are rădăcini vechi în televiziunea românească.

„E datoria mea morală să spun că ideea măștilor vine din România anilor 80, din «Cu mască, fără mască», difuzat la TVR. Am fost lider cu formatul ăsta 12 ani”. Dan Negru merge și mai departe, amintind numele celei care, potrivit lui, a avut ideea originală încă din anii 70.

„Dacă peste alți ani cineva va relua ideea măștilor, ar fi onorabil să amintească numele celei care a avut-o încă din anii 70: Simona Pătrăulea. S-a stins de mult. Eu am fost doar o umbră prin acest format…”.

Finalul mesajului său are un ton reflexiv și moralizator, Dan Negru spunând că adevărata problemă nu este lipsa profesioniștilor, ci a caracterelor. „Lecția mea de început de an e despre orgoliu și despre elitele morale. Nu-i ascultați pe cei care vă spun că «cimitirul e plin de oameni de neînlocuit». Sunt marginali ajunși în centru. Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”.

În încheiere, prezentatorul lansează un mesaj cu bătaie lungă, valabil nu doar pentru televiziune, ci pentru întreaga societate: „Nu ne lipsesc profesioniștii, ci caracterele. Când elitele morale vor fi prețuite mai mult decât cele intelectuale, vom răzbi! La mulți ani!”.

