De Livia Lixandru,

Dani Oțil a avut un decembrie plin, la finalul căruia a decis că este timpul să ia o pauză. Celebrul prezentator tv și-a luat iubita și au plecat într-o vacanță la Miami.

Soare, mare, soare, dar și brazi împodobiți…e cât se poate de evident din fotografiile postate de Gabriela Prisacariu că cei doi au un concediu cu de toate, scrie revista VIVA!

Gabriela, iubita lui Dani, a participat în trecut la o emisiune matrimonială

Câștigătoarea de la ‘Supermodels by Cătălin Botezatu a mărturisit în emisiunea de la Kanal D că pretențiile ei când vine vorba despre un bărbat sunt foarte mari. Dani Oțil a îndeplinit toate cerințele frumoasei blonde și a făcut-o să se îndrăgostească iremediabil.

„Nici nu sunt pregătită pentru… Am 22 de ani. Nu am un răspuns pentru această întrebare (de ce este singură, n.r.). Probabil că sunt mai pretențioasă, foarte pretențioasă. Și… nu-mi place să am în jurul meu orice bărbat.

Am întâlnit și bărbați care mi-au spus – ești și frumoasă și tânără, tu o să-mi dai papucii repede, așa că mai bine ți-i dau eu ție. Le este frică să pună suflet”, a povestit Gabriela la ‘Te vreau lângă mine, potrivit sursei citate.