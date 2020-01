De Livia Lixandru,

Gabriela Prisăcariu s-a mândrit cu bijuteria pe una dintre rețelele de socializare și cu siguranță este extrem de fericită.

Relația lor a evoluat foarte mult în ultima perioadă, iar cei doi se bucură unul de celălalt și sunt foarte fericiți împreună. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt în vacanță în Mexic, acolo unde a avut loc și cererea în căsătorie.

Gabriela Prisăcariu a participat la „Supermodels by Cătălin Botezatu”

„Bărbații caută în general femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea și nici nu caut.

Am fost cu bărbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, așa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”, a declarat Gabriela Prisacariu în urmă cu ceva timp.

Frumoasa șatenă este fostă concurentă de la show-ul „Supermodels by Cătălin Botezatu”. În plus, potrivit postărilor sale de pe rețelele de socializare, ea are o relație foarte apropiată cu celebrul designer român. Vă reamintim că frumosul manechin a stârnit multe controverse când a participat la îndrăgita emisiune.

Tânăra și-a atras multe antipatii din cauza caracterului ei. Cu toate astea, ea a dat lovitura în lumea modelling-ului, după ce a câștigat competiția „Supermodels by Cătălin Botezatu”.

Gabriela Prisăcariu s-a născut pe 22 noiembrie 1992. Ea a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, potrivit Fanatik.