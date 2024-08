Daniel Iordăchioaie a slăbit spectaculos în ultimele luni. Artistul a fost invitat în emisiunea „La Măruță” și a vorbit despre ce se mai întâmplă în viața lui, dezvăluind cum a reușit să dea jos peste 40 de kilograme în aproape trei luni.

Daniel Iordăchioaie și-a uimit publicul cu noua înfățișare, după ce a dat jos 42 de kilograme. Cântărețul a mai avut în trecut probleme cu greutatea, dar iată că acum se află într-o formă fizică de invidiat.

În emisiunea lui Cătălin Măruță, artistul a dezvăluit cum a reușit să slăbească atât de multe kilograme într-un timp atât de scurt.

„Cele 42 de kilograme le-am slăbit în aproape 3 luni. Sunt mulți care vor să slăbească, dar nu iubesc în felul acesta. E foarte frumos, e minunat, într-adevăr consumator acest sentiment, dar e frumos. Ne-am cunoscut deodată și tot deoadată ne-am și iubit. Ne-am cunoscut și la mare, și la munte, ne tot cunoaștem în continuare.

Ea nu e artistă, ne-am logodit de ziua ei, pe vaporaș, pe Bosfor, unde a fost minunat. O cheamă Rosa. Între noi e diferența ideală, opt ani, eu sunt mai mare. Amândoi am mai fost căsătoriți.

O să urmeze și nunta! Sunt foarte fericit! Exact în perioada asta am slăbit, sunt oameni care nu m-au văzut și m-au văzut trei luni mai târziu și nu m-au recunscut”, a spus recent artistul în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit Unica.

Daniel Iordăchioaie a divorțat de Nouria Nouri, iar aceștia au împreună doi copii, Salma și Darius.

Fosta lui soție declara în urmă cu un an că artistul a anunțat-o că „vrea libertate”

„A fost crunt acel moment. Totul s-a întâmplat la fel de spontan cum a început. Într-o dimineaţă, la cafea, fără vreo ceartă prealabilă, soţul m-a informat că vrea să divorţeze, că vrea libertate. În prima fază, am crezut că trece printr-o perioadă stresantă, că îi e greu cu şcoala de muzică, că trece printr-o criză a bărbatului de 40 de ani şi eram dispusă să îl înţeleg şi să-l ajut să depăşească momentul.

Am încercat vreo zece zile să îl fac să se mai gândească, dar în momentul în care mi-am dat seama că e foarte hotărât, mi-am luat bagajele şi am plecat. N-ai cum să obligi un om să stea cu forţa cu tine, oricâţi copii aţi avea sau oricâte bunuri comune ori amintiri, visuri şi planuri neterminate. Am divorţat la notar, de comun acord. Atunci am crezut că viaţa mea s-a terminat.

Mi-au trecut prin cap cele mai negre gânduri, mă gândeam că nu voi mai putea trăi, îmi doream să mor. Norocul meu au fost oamenii din jur care m-au făcut să înţeleg, fiecare cum a putut, ca viaţa merită trăită” – a spus Nouria Nouri într-un interviu pentru life.ro.

