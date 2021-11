De ce au divorțat, de fapt, Andreea Marin și Ștefan Bănică jr. 7 ani au rezistat împreună: „Îmi pare rău, eu n-am greșit”

Andreea Marin și Ștefan Bănică jr au fost căsătoriți timp de șapte ani, din 2006 până în 2013. Rodul iubirii lor e Ana Violeta, fiica în vârstă de aproape 14 ani. Chiar dacă s-au separat, cei doi țin legătura de dragul copilului, care locuiește la mamă, dar petrece mult timp și cu tata, merge chiar și în vacanțe cu el.

Invitată în emisiunea „În oglindă” a lui Mihai Ghiță, Andreea Marin a dezvăluit de ce a divorțat de celebrul cântăreț. În urmă cu opt ani, într-o postare publică pe rețelele de socializare, cei doi își anunțau separarea. Se zvonea atunci că el i-ar fi fost infidel. Vedeta susține că ea nu a greșit cu nimic în căsnicie.

„Știi că se spune că într-o relație există greșeală și din stânga, și din dreapta. Îmi pare rău, n-am greșit. Dimpotrivă, am făcut tot ce mi-a stat în putere să fie bine. Dar până la urmă, în relațiile pe care le avem de-a lungul vieții, e vorba și de potrivire.

Nu înseamnă că unul e alb, celălalt e negru, unul greșește, celălalt nu greșește. Pur și simplu, ți se poate părea că e bine la început și, înaintând în relație, să vezi că există nepotriviri peste care nu poți trece”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea online „În oglindă”.

Ana Violeta Bănică își moștenește ambii părinți

Andreea Marin a povestit pentru un post de televiziune că a rămas uimită atunci când fata ei i-a mărturisit că vrea să urmeze Facultatea de Drept. „Îmi doresc ca Violeta să devină o femeie sensibilă și capabilă să se lupte pentru drepturile ei și să le apere pe ale celorlalți.

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică jr, Ana Violeta și Andreea Marin

De altfel, mi-a mărturisit de curând că își dorește să urmeze cursurile Facultății de Drept. Sunt uimită! Îi place partea asta artistică a vieții, are de la ambii părinți ce să moștenească în acest domeniu, dar mă bucură realismul ei. Și-a dat seama de nişte lucruri”, a declarat Andreea Marin, potrivit Wowbiz.

„Citește foarte mult în domeniu, deși are o vârstă fragedă. Tot ce îmi doresc este să fie fericită. Nu vreau să am un copil excepțional, perfect, mă bucur că e bună la școală dar nu asta e scopul meu în viață. Am ajuns într-un moment în care realizez că e atât de important să trăim fericirea. Asta îmi doresc pentru ea”, a mai spus Andreea Marin, pentru un post de televiziune.

