Violeta Bănică și-a făcut apariția recent alături de mama sa la un eveniment. Toți cei prezenți, dar mai ales fotografii au fost cu ochii pe tânăra în vârstă de 13 ani. Îmbrăcată într-o rochie scurtă, nude, Violeta a acordat chiar și un interviu. Pentru „Teo Show” a dezvăluit că mulți dintre colegii ei de la școală știu cine e mama ei, însă aceștia nu fac diferențe.

„Merg la o școală privată, dar uneori numele mamei face o diferență între mine și alți copii, dar niciodată în sensul negativ. Mă respect pe mine și nu aș face lucruri care să îmi strice imaginea, nu doar pentru că mama este Andreea Marin.

Mama mi-a dat multe sfaturi, cel mai prețios sfat a fost să fiu eu însămi și niciodată nu mă las influențată de alte persoane, sunt mai mult un lider decât un follower. Sunt destul de apropiată de mama. Nu am fost multe probleme pe care le discut pentru că mă descurc singură, îmi place să văd cât de mult pot să duc singură, dar mama mă ajută tot timpul și îi mulțumesc mult pentru asta.”, a declarat ea, conform wowbiz.ro.

În același interviu, Violeta a povestit că avea câțiva anișori când și-a dat seama prima dată că mama ei e celebră. A văzut-o la televizor și de pe atunci a fost mândră de ea, la fel cum e și astăzi.

„Sunt foarte mândră de mama. Prima dată când am văzut-o la televizor m-a șocat foarte tare, nu știam sau nu eram conștientă de faima ei sau că este atât de cunoscută și am fost foarte mândră de faptul că este atât de populară și sunt foarte mândră de tot ce face. Cred că pe la 4-5 ani chiar am înțeles. Nu a spus niciodată că se definește prin job-ul ei sau prin fapul că este populară, ci prin acțiunile ei.”, a mai spus Violeta pentru Kanal D.

„Suntem prietene și mereu stăm la șuetă”

Vedeta a dezvăluit într-un interviu la TV că are o relație bună cu fiica ei. Andreea Marin și-a spus părerea despre primul iubit al Violetei. Nu are încă pretendenți, însă Andreea Marin se pregătește pentru momentul când fiica îi va prezenta primul iubit. „Suntem prietene și mereu stăm la șuetă, ca fetele. E vârsta ei de care mă bucur cel mai mult, recunosc. Deja mă pot sfătui cu ea, dar uneori sunt întrebări la care eu nu am răspunsuri și ea le are. E cât mine de înaltă. Încă nu avem pretendenți, dar mă aștept, mă pregătesc.

Deocamdată, Violeta e destul de rușinoasă ca să primească sfaturi, dar cred că va veni vremea, cred eu, când vom ajunge și la acest subiect, deschis, nu trebuie să existe reticențe aici!”, a declarat recent Andreea Marin la „Exclusiv VIP”, la Prima TV.

