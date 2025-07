Vestea că Felix Baumgartner a murit a cutremurat lumea întreagă. Tragedia a avut loc joi, în stațiunea Porto SantElpidio de pe coasta Mării Adriatice, unde aeronava cu care zbura s-a prăbușit direct într-o piscină a unui hotel. Primele imagini surprinse de martori arată momentul în care echipele medicale au intervenit și au încercat fără succes să-l resusciteze chiar pe marginea piscinei.

Potrivit presei din Austria, Mihaela Rădulescu, căreia jurnaliștii nu i-au scris numele, era în apropiere în momentul tragediei. „Felix Baumgartner își petrecea vacanța în regiunea Fermo din Italia împreună cu partenera sa de viață. Aceasta a fost informată imediat despre accidentul fatal”, au scris jurnaliștii din Austria, care precizează că Mihaela Rădulescu a aflat de la autorități că partenerul ei a murit în urma accidentului.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, 11 ani de relație

Cei doi aveau o relație de 11 ani de zile, dar nu erau căsătoriți. Într-un interviu acordat în urmă cu cinci ani, Mihaela Rădulescu spunea că nu mai are gânduri de căsătorie. „(…) Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine.

Recomandări Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă. Iubitul Mihaelei Rădulescu avea 56 de ani

Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie. Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revista VIVA!.

Cine era Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a devenit un nume de referință în sporturile extreme în 2012, când a executat celebrul salt din stratosferă, sărind de la o altitudine de aproape 39.000 de metri. Îmbrăcat într-un costum presurizat și asistat de o echipă Red Bull Stratos, el a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând 1.357,6 km/h în doar 50 de secunde.

Recomandări Urmările vijeliei care a făcut prăpăd în București și pe autostrada A1: o femeie a murit în Otopeni, mașini zdrobite de copaci, trafic aerian afectat

Misiunea sa nu a fost doar un spectacol, ci și un experiment științific riguros. Baumgartner a colaborat cu Joe Kittinger, pionierul american al salturilor din mare altitudine, și a trecut prin doi ani de teste, pregătiri și incertitudini. „Mulți nu credeau în noi. A fost nevoie de răbdare și determinare”, declara el într-o rememorare a proiectului Red Bull Stratos.

Saltul a durat doar câteva minute, dar riscurile erau uriașe: de la decompresie și fierberea sângelui, la defecțiuni ale parașutei. Totuși, momentul în care a deschis ușa capsulei și a pășit în gol a fost, după cum a descris el însuși, „complet liniștit… Tot ce auzeai era propria respirație”.