La sfârșitul lunii august s-a aflat că Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Într-un mesaj postat pe Instagram, ea a anunțat: „După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

Motivul divorțului

În mesajul ei nu a oferit detalii despre separare, nici măcar când a avut loc cu exactitate. Acum, ea a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță unde, întrebată despre motivele care au dus la ruptură, Tily Niculae a mărturisit că nu va dezvălui niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat, din respect pentru tatăl copiilor ei. E de părere că nimeni nu a greșit în căsnicia lor.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. – să anunțe ea public că s-au separat).

Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a declarat Tily Niculae.

Totodată, ea a menționat că nu a fost vorba despre infidelitate. Chiar dacă a trecut prin acest episod dureros, ea crede în continuare în căsnicie, știe că e o soție bună.

Ce diferență de vârstă era între cei doi soți

Tily Niculae și Dragoș Popescu au format unul dintre cele mai discrete și îndrăgite cupluri din showbizul românesc, însă povestea lor de iubire s-a încheiat după aproape două decenii. Actrița, cunoscută pentru rolul său din serialul La bloc, a mărturisit recent că mariajul cu Dragoș s-a terminat printr-un divorț discret, dar că relația lor a rămas una civilizată, de dragul copiilor.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Tily avea doar 18 ani, iar Dragoș 28. Diferența de vârstă de 10 ani nu a fost niciodată un obstacol în povestea lor, după cum chiar actrița declara în trecut. „Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că așa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei…

Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit și un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetița noastră”, povestea Tily într-o emisiune online. În ciuda iubirii puternice și a anilor petrecuți împreună, mariajul nu a fost lipsit de provocări.

Cei doi au trecut prin momente dificile și chiar au fost aproape de separare în trecut, dar au reușit să depășească obstacolele și să își protejeze viața personală de ochii publicului.