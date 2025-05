Cu un trecut personal marcat de lipsuri și greutăți, George Burcea mărturisește că face tot posibilul pentru a le oferi copiilor săi ceea ce el nu a avut niciodată: stabilitate, dragoste și siguranță. Actorul a subliniat că, în ciuda separării, el și Andreea Bălan colaborează matur și responsabil pentru binele celor două fetițe.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a spus George Burcea la Știrile Antena Stars.

George Burcea și Andreea Bălan au ajuns la un numitor comun

Actorul a adăugat că el și fosta sa parteneră au depășit tensiunile trecutului și își doresc același lucru: ca Ella și Maya să crească într-un mediu cât mai armonios, chiar dacă părinții lor nu mai formează un cuplu.

„Avem o relație foarte bună, așa cum se poate după această situație. Nu sunt nici primul, nici ultimul din România care este în situația asta. Sunt sigur că, din păcate, sunt foarte multe familii care au această situație, dar important este ca noi să creștem într-un mediu sănătos, chiar dacă afectează, pentru că psihic afectează faptul că părinții sunt separați, dar cred că este ca și cealaltă parte, mama, cât și tatăl, să se înțeleagă cumva și să le ofere copiilor un gând bun către celălalt părinte, să le ofere o educație bună”, a mai spus George Burcea.

George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit

După cinci ani de relație cu suișuri și coborâșuri, căci au mai fost despărțiți, Viviana Sposub și George Burcea s-au separat. Vedeta a anunțat oficial despărțirea de George Burcea într-un mesaj postat în mediul online.

Viviana Sposub a dezvăluit că separarea a avut loc în urmă cu mai bine de jumătate de an, însă a ales să vorbească despre acest moment abia acum. În mesajul său, ea a subliniat că este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și că își concentrează atenția pe proiectele sale profesionale și dezvoltarea personală.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

