După cinci ani de relație cu suișuri și coborâșuri, căci au mai fost despărțiți, Viviana Sposub și George Burcea s-au separat. Vedeta a anunțat oficial despărțirea de George Burcea într-un mesaj postat în mediul online.

Viviana Sposub a dezvăluit că separarea a avut loc în urmă cu mai bine de jumătate de an, însă a ales să vorbească despre acest moment abia acum. În mesajul său, ea a subliniat faptul că este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și că își concentrează atenția pe proiectele sale profesionale și dezvoltarea personală.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Horia Teodorescu, șeful CJ Tulcea, partener și gazdă. Firma care a câștigat un contract de zeci de milioane de euro pentru refacerea portului și-a mutat sediul în apartamentul acestuia

În ciuda despărțirii, Viviana Sposub nu a șters de pe contul ei de Instagram pozele cu George Burcea, încă sunt publice pe contul ei. De partea cealaltă, George Burcea încă nu a făcut declarații despre separarea de vedetă.

Viviana Sposub și George Burcea au fost despărțiți în 2023

Relația lor, începută cu o dragoste la prima vedere, a traversat momente atât frumoase, cât și dificile. În 2023, George și Viviana au anunțat o despărțire, însă curând după aceea s-au împăcat, dându-și seama că sunt mai fericiți împreună. În cei cinci ani petrecuți împreună, cei doi au învățat să gestioneze momentele tensionate și să se sprijine reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele lor de succes.

George Burcea a mărturisit în 2024 că cei patru ani de relație au fost trăiți intens de amândoi, iar faptul că s-au susținut reciproc în carierele lor a avut un impact major asupra poveștii lor de iubire, întărindu-le legătura și aducându-i mai aproape unul de celălalt.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea, la „Viață fără filtru” în 2024.

Recomandări Acord istoric: Uniunea Europeană îi propune lui Trump tarife „zero” la toate produsele industriale. „În caz contrar, vom răspunde prin contramăsuri”

„A fost prima dată când am locuit cu un bărbat în casă”

Viviana Sposub a dezvăluit tot anul trecut că decizia de a locui împreună a fost una spontană, venită pe fondul pandemiei de coronavirus. Fiind prima dată când locuia alături de un bărbat, Viviana l-a primit pe George cu brațele deschise, iar acest pas a contribuit la consolidarea relației lor.

„Am terminat emisiunea, el avea o filmare și a trebuit să facă un test pentru covid, a ieșit pozitiv. A apărut și în presă imediat. Evident că mi-am făcut și eu testul, era și la mine. A fost prima dată când am locuit cu un bărbat în casă. A venit, i-am deschis ușa, și am zis gata. De atunci am rămas pentru totdeauna”, a declarat în urmă cu un an Viviana Sposub, la Viață fără filtru.

Istorii electorale În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară de doar 120.000 de locuitori organizează alegeri pe o suprafață de 3,5 milioane de kilometri pătrați din oceanul Pacific? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News