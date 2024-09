De mai bine de un an, cântăreața Andreea Bălan trăiește o poveste de iubire alături de Victor Cornea, cunoscut jucător de tenis. Relația lor a trecut deja la următorul nivel, el s-a mutat în casa ei, alături de fetițele și de mama ei, iar ea îl însoțește pe el la toate turneele de tenis, îi e sprijin întotdeauna.

Acum, pe 24 septembrie, Victor Cornea a împlinit 31 de ani. Cu această ocazie, Andreea Bălan i-a făcut jucătorului de tenis o surpriză, o declarație de dragoste pe Instagram, care a fost apreciată de toți fanii ei. I-a mulțumit lui Victor Cornea pentru iubire lui pentru ea, dar și pentru iubirea pentru fetițele ei din mariajul cu actorul George Burcea.

Andreea Bălan, mesaj pentru Victor Cornea

„Azi este ziua de naștere a sufletului meu pereche, omul minunat care mă face să mă simt cea mai fericită, împlinită, liniștită și iubită femeie de pe pământ! Victor Cornea 😍 Te iubim ♾️ și sunt recunoscătoare până la stele pentru iubirea pe care ne-o oferi în fiecare clipă”, a transmis ieri artista.

„Căldura ta sufletească, seninătatea, empatia și grijă cu care ne îmbrățișezi mereu, ne echilibrează, ne liniștește și ne oferă familia mult visată 🦋 Fericirea alături de tine nu are limite 💙 Azi e ziua ta și îți dorim toată iubirea din univers, sănătate și claritate să îți poți îndeplini toate visurile 🤗.

Tot ce ai realizat până acum este de neprețuit și în continuare îți doresc și meriți să fii pe cele mai înalte culmi ale succesului și voi fi alături de tine la fiecare pas 🏆🎾 Ai adus în viață noastră iubirea și pacea de care aveam atâta nevoie 🪽Îți mulțumesc din toată inima pentru tot”, a mai scris ea în mediul online.

Sportivul a reacționat imediat la mesajul și la clipul Andreei Bălan. „Eu îți mulțumesc ❤️ Cel mai frumos mesaj! Vă iubesc infinit 🥰♾️❤️”.

Ce diferență de vârstă e între Andreea Bălan și Victor Cornea

Sportivul are 31 de ani, cu 9 ani mai mic decât cântăreața, care are 40 de ani. Invitată în podcastul lui Bursucu, ea a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerului. „Victor îmi oferă toată încrederea și toată transparența. Dacă tu stai cu telefonul așa (n.r. – întors), cred și eu că nu am încredere în tine și mă gândesc… aoleu. Dar când tu ești corect de la început, ăsta e telefonul, așa, ăsta e trecutul meu, asta am făcut”, a spus ea pe YouTube.

Întrebată dacă îi e frică de diferența de vârstă dintre ei, ea a răspuns categoric că nu. „Nu, nu mi-e frică pentru că noi suntem amândoi treziți spiritual și noi ne iubim dincolo de corpuri. Eu cred că sunt cu el din alte timpuri.

Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață. Deci abia acum cu Victor există un echilibru real, corect și just în care el se simte bărbat și eu mă simt femeie. Eu când merg cu el nu plătesc nimic, nicăieri, niciodată. Nu prea am avut bărbați bogați. Abia acum, Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, a adăugat Andreea Bălan.

