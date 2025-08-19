Pe lângă muzică, Delia Matache este și vedetă la Antena 1, acolo unde s-a regăsit în diferite formate TV, precum „iUmor”, „X Factor” și, mai nou, „The Ticket”, show care va debuta în această toamnă.

Profit de peste 5 milioane de euro în anul 2024

Celebra artistă este și asociată în trei firme, iar jurnaliștii de la Economica au reușit să afle cifra de afaceri pe care au avut-o aceste firme în anul 2024.

Potrivit sursei citate, Delia Matache este asociat în firmele Deliaevent, Stardelsound şi Roka Records. În primele două, artista deține 95% din capitalul social, restul fiind trecut în partea Nicoletei Spatacean. Iar la cea de-a treia firmă, cântăreața are doar 45%, în timp ce restul de 55% îi revine lui Răzvan Munteanu, soțul ei.

Din câte se pare, Deliaevent a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de 9,7 milioane de lei și un profit de 4,4 milioane de lei, în timp ce Stardelsound a avut o cifră de afaceri de 169.000 de lei și un profit de 91.000 de lei. Iar Roka Records a înregistrat un profit de 1 milion de lei, cu o cifră de afaceri de 136.000 de lei, după cum notează cei de la Economica.

Astfel, se pare că Delia a obținut anul trecut un profit de peste 5 milioane de lei, iar cifra de afaceri a firmelor în care ea este asociat a fost în jur de 10 milioane de lei. Cifre cu 4% mai mici decât în 2023, potrivit sursei citate.

Delia Matache nu știe ce salariu are la Antena 1

În urmă cu aproximativ trei ani, când era invitată în podcastul lui Codin Maticiuc, Delia Matache afirma că nu știe câți bani câștigă la Antena 1: „Eu nu știam ce contracte am la «iUmor» și la «X Factor». Eu nu știam ce bani iau, în continuare nu știu! Am aflat și am uitat”!

Iar la finalul anului trecut, artista dezvăluia în Fanatik că Răzvan Munteanu, soțul ei, se ocupă de afaceri. „În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea businessului”, afirma vedeta.

Tot atunci, Nelson Mondialul spunea pe TikTok câți bani cere Delia Matache pentru a cânta la o nuntă: „L-am sunat pe intermediarul Deliei Matache. A cerut 1.000 de euro pe minut. O oră, 60.000 de euro. Dar a zis că nu poate veni, că are concert”.

