Artistul a anunțat în direct la emisiunea „WTFun” de la ProFM că familia sa s-a mărit cu un băiețel, devenind tată pentru a doua oară.

După nașterea fiicei Mia, acum doi ani, Denis și soția sa, Bianca, se bucură de un nou început odată cu sosirea unui băiețel la sfârșitul lunii septembrie. „Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a spus acesta, potrivit Click. Din păcate, Denis și-a pierdut tatăl atunci când avea vârsta de 7 ani.

„Avem mare noroc că suntem ajutați de familie și că relația noastră este așezată frumos. Toată lumea se înțelege bine. La Mia am fost un tată panicat. Acum nu. Nimeni nu-ți oferă un manual la maternitate. Înveți pe parcurs”, a spus interpretul

Dragostea dintre Denis și Bianca a început în urmă cu cinci ani. „Bianca este insula mea. Am simțit de la început că pot fi complet liber lângă ea. Relația noastră este diferită de tot ce am trăit până acum”, a mărturisit solistul.

Într-un episod al podcastului „Fain & Simplu”, acesta a povestit cum absența tatălui în viața lui s-a făcut simțită în momentele de vulnerabilitate: „Lipsa tatălui am început să o simt cu adevărat după prima jignire la adresa mea. Atunci realizezi că nu ai pe cine să chemi pentru sprijin”, a spus artistul recent.

