Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani

Diana Enache și Ionuț Vîntu nu mai formează un cuplu. Afaceristul a confirmat despărțirea printr-un mesaj postat astăzi pe Instagram, după ce, în trecut, au existat zvonuri privind separarea lor. Cei doi au fost împreună timp de cinci ani și au o fetiță, Ilinca Maria, născută în septembrie 2023.

Ionuț Vîntu a explicat că ruptura nu este una recentă și că, deși nu mai sunt împreună, el și Diana au rămas în relații bune. Prioritatea lor rămâne creșterea și fericirea fiicei lor, în vârstă de aproape doi ani.

„După o perioadă de reflecție, Diana și cu mine am decis de comun acord să mergem pe drumuri separate. Prioritatea noastră rămâne bunăstarea copilului nostru, pentru care vom continua să fim părinți dedicați și uniți. Apreciem tot ce am construit împreună și păstrăm o relație civilizată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre, în special pentru copilul nostru, în această perioadă de tranziție. Nu vom oferi declarații suplimentare și vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris Ionuț Vîntu, pe Instagram.

Zvonurile despre o posibilă despărțire au apărut încă din octombrie 2024, când fiica lui Adrian Enache ștersese din mediul online toate fotografiile cu iubitul ei. La acea vreme, artista a negat speculațiile, iar Ionuț Vîntu a ales să nu comenteze subiectul.

Acum, cei doi au confirmat oficial că drumurile lor s-au separat, însă rămân uniți în rolul de părinți.