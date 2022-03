Într-un moment delicat al competiției din Republica Dominicană, când a fost nominalizat pentru eliminare, Emil Rengle a ales să vorbească despre drama pe care a trăit-o. „Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă.

Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași?”, a povestit Rengle, cu lacrimi în ochi, la PRO TV, conform fanatik.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„M-am ascuns în coșul de rufe nespălate doar ca să-i arăt că nu vreau să plece. Am stat foarte multe ore și s-au speriat și au chemat Poliția. Îmi era frică să mai ies când am auzit că o să iau bătaie”, a mai spus Emil.

Emil Rengle, dezvăluiri despre familia lui

S-a aflat cu ce se ocupă părinții lui Emil Rengle de la „Survivor România”. În 2018, la „Românii au talent”, el spunea că tatăl său este taximetrist, iar mama sa – casnică. Dansatorul și-a dorit mult să își ajute familia și să le ofere acestora un trai mai bun.

„Vreau să îi ajut pe ai mei, să le ofer un trai mai bun. Am o familie simplă, tata e taximetrist, mama e casnică în prezent, dar a lucrat la o fabrică de pantofi, iar sora mea, Dalma, 29 de ani, e angajată într-o fabrică din Oradea. Deşi condiţiile noastre de trai nu au fost excelente, am învăţat să fim uniţi, mereu ne-am găsit fericirea în lucruri simple, pentru că dragostea învinge orice obstacol.

Noi avem o relaţie deschisă, aşa că în viitorul apropiat ne vom aşeza cu toţii la masă şi vom decide ce vom face pentru noi”, spunea Emil Rengle în 2018, după ce a câștigat show-ul de talente de la PRO TV, relatează Fanatik.

GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC! Cererea Chinei către Rusia și Occident. Anunțul de ultimă oră despre războiul din Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro Șoferul unui camion care ducea mâncare în Ucraina, plângând la gândul că fiii săi vor fi trimiși pe front: „România bun, Rusia, nu bun. Putin, Hitler. 64 de ani am”

Telekomsport Au întors armele: doi apropiaţi ai lui Putin se ridică împotriva preşedintelui Rusiei în plin război cu Ucraina! Reacţia în lanţ aşteptată acum