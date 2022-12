Elena Ionescu și iubitul grec s-au mutat împreună. Cum se înțelege Giorgos Athanasiadis cu băiatul cântăreței: „Ține foarte mult la el”

În anul 2019, Elena Ionescu a divorțat de Dragoș Stanciu, bărbatul alături de are un copil, pe Răzvan. Vedeta îl crește pe băiețel, însă acesta are o relație bună și cu tatăl lui, îl vizitează des. Acum, în casa vedetei s-a mutat și iubitul grec, care se înțelege foarte bine cu copilul ei, după cum a mărturisit cântăreața.

„Se înțeleg foarte bine, e un băiat înțelept, un om matur, iar cum eu am venit cu acest pachet, apreciez foarte mult că el este așa cum este, m-am bucurat că se înțelege atât de bine cu Răzvan, iar Răzvan ține foarte mult la el.

Lucrurile au venit cumva natural, nu a fost nimic forțat, mă bucur că s-a întâmplat așa. Deja locuim împreună, e o relație destul de serioasă”, a spus Elena Ionescu, care e discretă în ceea ce privește o posibilă nuntă cu nou iubit.

„Nu pot să spun pentru că am mai spus-o și când am făcut-o și poate am greșit. Prefer ca lucrurile să vină natural, nici nu mă mai gândesc, cumva dacă e să fie, o să fie, dacă nu iar e bine. Nu va schimba relația între doi oameni această trecere.

Cred că dacă ne înțeleg și suntem ok, mai puțin sau relevant contează lucrurile astea. Mi-aș dori ca orice femeie, clar, dar nu e o chestie la care mă gândesc sau prioritară. Important să ne înțelegem noi bine, să fie ceva frumos, de continuitate”, a mai zis ea.

„Nu exclud nici acest aspect, nu aș putea să fiu egoistă din acest punct de vedere, iar dacă e să fie și dacă e să ne înțelegem. Totuși, e mult prea incipient, suntem la început, abia avem 2-3 luni, e prea mult să facem o declarație de genul ăsta. Dacă Dumnezeu va vrea eu nu mă voi opune”, a mai explicat cântăreața despre o posibilă nuntă și copii cu noul iubit.

Referitor la sărbătorile de iarnă, vedeta va petrece Crăciunul și cu familia ei, dar și cu a lui.

„De Crăciun voi fi în familie, așa cum facem de fiecare dată, cu cel mic, cu cel dragi. De Revelion voi fi pe scenă, am trei concerte, voi fi în București anul acesta. Mă bucur, după mulți ani, de primul Revelion făcut lângă familie. Pe la 3 dimineața voi termina de cântat și e perfect”, a mai zis ea.

Cum s-au cunoscut Elena Ionescu și Giorgos

Elena Ionescu și Giorgos Athanasiadis se cunosc de mai mult timp, ei fiind prieteni înainte de a forma un cuplu. Cu toate că a existat încă de la început chimie între ei, niciunul nu a avut curajul să facă primul pas, până în momentul în care au fost nevoiți să lucreze împreună la o piesă.

„Dar piesa pe care am făcut-o împreună, cumva, ne-a apropiat, într-un moment în care și eu eram singură și el era singur. Și am încercat și am spus: „Hai să ne dăm o șansă!”. A existat o compatibilitate din primul moment în care ne-am văzut. Dar piesa și faptul că am lucrat împreună ne-a făcut să ne apropiem și mai mult. Și se pare că a fost de bun augur. Nu mă așteptam, mai ales acum la final de an. Era ultimul lucru la care mă gândeam”, a mărturisit Elena Ionescu, pentru Revista VIVA!.

