Șarmantul actor american Eric Roberts, fratele celebrei Julia Roberts, a petrecut doar o zi în București, dar experiența i-a rămas întipărită în suflet. Starul hollywoodian a acordat un interviu pentru Click! luni seară, chiar înaintea cinei de gală organizate la National Golf & Country Club, locul unde a și rămas peste noapte.

Actorul s-a declarat impresionat de ospitalitatea românilor și a mărturisit că a fost plăcut surprins de gastronomia locală. „Am fost în România de câteva ori, dar nu am stat niciodată atât de mult. Aceasta e cea mai lungă perioadă în care am stat vreodată. Vă iubesc țara, dar mai mult iubesc românii. Sunt atât de drăguți și vorbesc de toată lumea, nu doar de unii oameni, toți sunt prietenoși aici. (…) Iubesc românii. N-am întâlnit niciodată în viața mea oameni mai buni într-un singur loc”, a spus acesta cu zâmbetul pe buze.

Ce mesaj a avut Eric Roberts pentru români

Deși vizita a fost scurtă, Roberts a reușit să se bucure de atmosfera capitalei și de căldura cu care a fost primit, promițând că va reveni în România. Eric Roberts a avut și un mesaj pentru români: „Beatles au zis-o cel mai bine: tot ce vă trebuie este dragostea”.

Actorul american Eric Roberts a avut o zi plină în Capitală, profitând la maximum de scurta sa vizită în România. Programul său a inclus întâlniri la Camera de Comerț, o vizită la Academia de Film din Buftea, dar și opriri la un lanț de magazine, unde a fost întâmpinat cu entuziasm de fani dornici să-l salute și să facă fotografii alături de el.

500 de euro au plătit cei care voiau să-l cunoască pe Eric Roberts

Seara, starul hollywoodian a fost invitat de onoare la National Golf & Country Club, unde a participat la un cocktail cu presa și la o cină de gală exclusivistă, la care cei 50 de invitați au achitat câte 500 de euro. Meniul sofisticat a inclus preparate gourmet precum sushi by chef Slava, ficat de rață confiat cu dulceață de smochine, tataki de vită cu sos ponzu și trufe, mușchi de vită creekstone cu sos de vin roșu și trufe, dar și o pară poșată cu nuci caramelizate, servită pe pat de kataif.

Cine este Eric Roberts

Născut pe 18 aprilie 1956, în Biloxi, Mississippi, Eric Roberts este un actor american de teatru și film cu o carieră impresionantă de aproape patru decenii și peste 700 de producții la activ. Fratele mai mare al Juliei Roberts și al Lisei Roberts Gillan, Roberts este cunoscut pentru rolurile sale din pelicule precum The Dark Knight (2008), The Expendables (2010) și Inherent Vice (2014).

Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus de la Prima TV
