În anul 2016, la recomandarea medicilor, Feli Donose a suferit o operație de micșorare a stomacului. Cântăreața a fost invitată recent la podcastul Lianei Stanciu, unde a povestit despre intervenția suferită. Deși este disciplinată din multe puncte de vedere, ea a mărturisit că nu se hrănește corespunzător și nici nu se hidratează așa cum ar trebui.

„M-am trezit noaptea cu o criză cu suc gastric, m-am înecat și am zis că nu vreau să mor pentru că nu am grijă de sănătatea mea”

Feli Donose a urmat multe diete, care nu au avut niciun rezultat pentru ea, astfel că medicii i-au recomandat operația de micșorare a stomacului. Pentru ea, felul în care arată a început să conteze după ce în anul 2012 a participat la „Vocea României”.

„Am făcut gastric sleeve, dar nu am vrut ca femeile să o ia ca pe un colac de salvare imediat. A fost un proces destul de greu și emoțional. Nu am vrut să slăbesc pentru imagine, am vrut să slăbesc pentru mine. M-am trezit noaptea cu o criză cu suc gastric, m-am înecat și am zis că nu vreau să mor pentru că nu am grijă de sănătatea mea. M-am dus și mi-am scanat corpul întâi. Când am văzut că am un firicel mic de chestie sănătoasă, în rest era grăsime și așa mai departe, am zis că nu e normal la 30 de ani să ajung acolo”, a declarat Feli Donose, în podcastul „Magic Life”, potrivit unica.ro.

„Uit să mănânc”

Are un program foarte încărcat și alimentația ei nu este așa cum ar trebui să fie. Feli Donose a povestit că perioada după intervenție a fost una destul de grea pentru ea. Cântăreața a apelat la terapie și încearcă să aplice în viața de zi cu zi tot ce a învățat acolo.

„Îmi dau seama că e mecanismul meu emoțional ca să mă liniștesc. Sunt conștientă că urmează să o iau razna și să mănânc ceva ce nu-mi face bine. Ăla e copingul meu (n.red.: calea ei de a face față perioadelor stresante). Dar acum sunt în acceptare. Hai să vedem cât durează. Două luni simt că mi-am făcut mendrele și urmează să-mi văd de sănătate. (…) Uit să mănânc pentru că eu sunt în capul meu foarte mult și asta mă consum”, a mai spus Feli Donose, pentru sursa citată.

Despre Feli Donose

Feli Donose, cunoscută ca Feli, este o cântăreață și compozitoare care s-a lansat odată cu apariția în emisiunea Vocea României, în anul 2012. A făcut parte din echipa lui Marius Moga. A lansat melodii și albume solo, dar a colaborat și cu nume mari din industria muzicală, precum B.U.G. Mafia, Speak, Smiley sau Connect-R.

Cele mai cunoscute melodii ale sale sunt „Creioane colorate”, „Acasă”, „Timpul”, „Cine te crezi”. În 2018, a participat la Selecția Națională Eurovision România, cu piesa „Bună de iubit”, clasându-se pe locul 3.