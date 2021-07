Fiica cea mare a actriței Maia Morgenstern, despre relația cu mama ei. Cabiria Leea are 21 de ani

„Mama mă susține parcă din ce în ce mai mult pe măsură ce trece timpul. Relația noastră a înflorit, parcă, de când am început să pășesc în domeniu. Discuțiile noastre sunt altfel, deschiderea noastră una față de cealaltă e alta.

Probabil că așa ar fi fost oricum, probabil că legătura noastră s-ar fi strâns odată cu maturizarea mea, dar faptul că acum împărțim același Univers sau, în orice caz, un procentaj mai mare din el, a ajutat mult în ceea ce privește comunicarea dintre noi”, a mărturisit Cabiria pentru playtech.ro.

Tânăra a dezvăluit cum a descoperit că iubește actoria, că e pasionată de teatru la fel ca cea care i-a dat viață. Cabiria Leea susține că influența mamei a fost una indirectă.

„Mai în glumă, mai în serios, am decis s-o fac. În ultimul moment. Uneori, chiar mă mir că am intrat. Pe-atunci aveam cu totul altă viziune în legătură cu viitorul meu, eram un matematician în devenire și-mi plăcea foarte mult, nu acordam cine știe ce atenție teatrului. Și-apoi, odată intrată, m-am îndrăgostit așa… pe loc.

De scenă, de repetiții, de public, de adrenalină și de un băiat… Nu mai știu care a fost ordinea. În orice caz, privit din exterior, probabil că influența mamei în toată povestea asta a fost una indirectă, practic doar un factor care a determinat insistența profesoarei, pentru care sunt atât de recunoscătoare, ca să dau audiția”, a mai spus ea.

Actrița Maia Morgenstern, care a împlinit 59 de ani, are trei copii. Tudor este fiul cel mare al actriței din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor. Tânărul este și el actor, a jucat chiar și în serialul „Sacrificiul”, de la Antena 1, alături de părinții lui. Acesta este urmat de Cabiria, din relația cu actorul Istvan Demeter, și mezina familiei este Ana Isadora, din mariajul ei cu medicul neurochirurg Dumitru Băltățeanu.

