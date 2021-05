Viața de film a actriței Maia Morgenstern. E fericită la 59 de ani, alături de copii și de primul soț

Nu mulți sunt cei care știu viața de film a Maiei Morgenstern, nu a actriței care urcă pe scenă cu atâta drag și dedicare. Aceasta a trăit trei mari iubiri și are trei copii din aceste relații.

Tudor este fiul cel mare al actriței din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor. Tânărul este și el actor, a jucat chiar și în serialul „Sacrificiul”, de la Antena 1, alături de părinții lui. Acesta este urmat de Cabiria, din relația cu actorul Istvan Demeter, și mezina familiei este Ana Isadora, din mariajul ei cu medicul neurochirurg Dumitru Băltățeanu.

Actrița a împlinit pe 1 mai 59 de ani, prilej cu care a apărut alături de întreaga familie, dar și de primul soț, de Claudiu Istodor. Cei doi au divorțat în 1999, dar de o bună perioadă s-au regăsit și locuiesc împreună, se comportă ca un cuplu.

Claudiu Istodor și Maia Morgenstern se completează perfect în relația lor, dar și pe scenă, în viața profesională. „Da, suntem împreună din nou! Lucrăm de atâţia ani, am fost colegi în facultate, cu un an diferenţă, am lucrat în Piatra Neamţ trei ani împreună. Am făcut câteva filme, ea în mult mai multe şi eu în mai puţine.

E foarte bine de lucrat cu Maia, atât pe scenă, cât şi la filmări, pentru că e foarte atentă, niciodată nu e plictisită şi asta îşi doreşte să facă. Maia e o actriţă excepţională, în sensul că alta ca ea nu există. E aproape un fenomen al naturii şi sunt doar câţiva actori despre care aş putea să spun asta. De asemenea, e şi foarte serioasă cu meseria pe care o face, niciodată nu face niciun rabat, nu o interesează altceva decât rolul pe care îl face atunci”, a declarat actorul, pentru click.ro în urmă cu un an.

În ziua aniversării sale, Maia Morgenstern a primit o mulțime de urări pe pagina sa de Facebook, toții fanii și urmăritorii ei i-au urat la mulți ani și viață fericită și lungă.

Le-a mulțumit tuturor într-un video. Actrița s-a urcat într-un copac și acolo a transmis un mesaj.

„Eu stau în gutuiul meu, e foarte frumos, a și înflorit, dar acum îmi e frică să mă dau jos. Ia uitați ce distanță e. Vă mulțumesc! La mulți ani”, a spus aceasta cu zâmbetul pe buze.

