Fiica Iuliei Albu are 11 ani și seamănă tot mai mult cu mama ei. Imaginile cu Mikaela au făcut senzație în mediul virtual. “Am ținut-o departe de această lume”

“O postez rar. 11 ani am ținut-o departe de această lume. Acum că a crescut, o voi proteja, dar o voi lăsa să zboare. Mereu”, a fost mesajul Iuliei Albu.

Mihai Albu, tatăl Mikaelei, își acuză fosta soție că nu îi permite să petreacă mai mult timp cu fata lui.

“E o perioadă tulbure. Au trecut ceva luni bune în care nu am avut un raport bun cu fetița mea. Weekendul acesta, conform legii, fetița ar trebui să fie la tată, dar doar ar trebui.

În iunie și în septembrie am văzut-o două zile, în octombrie o zi, și în august și-n septembrie deloc, deși avem o custodie comună, cu domiciliul la ea. Mereu a fost așa, tot timpul se întâmplă câte ceva ca să nu se poată să o văd. Îmi spune că nu o lasă să ne vedem că e COVID-19, că o las prea mult pe tabletă, că îi dau mâncare nesănătoasă, deși nu e adevărat, iar fata vrea să ne vedem.

Dar ea are numărul meu blocat, are Instagram și acolo mă are blocat, și eu o pot vedea doar dacă-mi arată prietenii ce postează sau dacă o sun pe ea, deși îmi spune că mă va suna ea mai târziu.

Mi-a zis că e un cont administrat de ea și ea decide cine o poate vedea pe fetiță și cine nu. Nu știu dacă conștientizează că ea prin modul ăsta îi face rău și copilului, în primul rând. Dar ea e foarte mândră de ce face, nu cred că pune la suflet”, a spus Mihai Albu la Antena Stars.

“Nu permit nimănui să încerce să îmi târască numele şi imaginea în noroi, iar viaţa mea nu va deveni niciodată un circ mediatic aşa ca a altora!”, a spus scurt și la obiect Iulia Albu, pentru Click.ro.

