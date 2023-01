Într-un interviu pentru ego.ro, Flavia Mihășan a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei după ce a devenit mama a doi băieți. Dansatoarea se poate lăuda cu o siluetă de invidiat și nu are un secret anume pentru felul în care arată. Ea spune că este genetic, iar faptul că este mereu în mișcare o ajutăr să se mențină.

„Nici eu nu știu cum de arăt așa după două sarcini. E genetic, e ceva. Fug și după băieții mei. Fug mult. Când mă duc în parc văd alte mămici îmbrăcate în rochițe, în nu știu ce. La mine nu. Trebuie să fiu în adidași și trening. Zici că vin după maraton. Și nu că fuge Tudor, amândoi fug. De cele mai multe ori în direcții opuse. Sunt mereu în dubii către cine să mă duc mai repede. Mă gândesc care se poate răni mai repede și mă duc spre bebe”, a povestit amuzată dansatoarea pentru ego.ro, mărturisind că trebuie să se descurce mai mult singură cu ei, căci nu are parte de prea mult ajutor extern.

„Nu am ajutor. Suntem doar noi. Acum nu am nevoie. Am avut ajutor multe luni pentru că eram cu amândoi acasă înainte să meargă Carol la grădiniță. Dar acum dacă el merge la grădiniță”.

Fiul cel mare al Flaviei Mihășan, Carol, a fost gelos atunci când a venit pe lume și fratele său. El era obișnuit să fie mereu în centrul atenției, astfel că a fost puțin confuz la început.

Recomandări Pentru toți cei indignați de „Teambuilding”: esența filmului e că mai stăm și noi cu toții de vorbă

„A fost o perioadă în care Carol era gelos. La început când el evident, fiind singur timp de doi ani și toată lumea învârtindu-se în jurul lui, s-a trezit că mai e cineva cu el. Când a venit bebe a rămas așa un pic confuz și se întreba cine e și de ce nu mai pleacă. Dar acum se iubesc foarte tare și e topit după fratele mai mic. Primul lucru când se trezește dimineața sau îl luăm de la grădiniță este să întrebe de bebi, că așa îi zice. Sunt super drăguți. Când au momente din astea sunt atât de fericită.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Mai avem timp seara pentru noi”

Flavia Mihășan nu își neglijează partenerul chiar dacă aproape toată atenția sa este îndreptată către cei mici. Atunci când au timp liber, aceștia ies în oraș și petrec momente frumoase împreună.

„Mai avem timp seara pentru noi. Câteodată mai vine buni. A fost o perioadă, acum câteva săptămâni, când s-au întâlnit ambele bunici și atunci am putut să ieșim. E altceva. (…) Dar și când ieșim nu știm ce să facem. Suntem atât de obișnuiți cu haos-ul ăsta, cu unul fugind după un copil și celălalt după altul încât ne este ciudat. Asta nu înseamnă că nu petrecem timp unul cu celălalt. Copiii se culcă la 8 și jumătate seara. După ce adorm ei, dacă nu adoarme și vreunul dintre noi, că suntem rupți, atunci stăm de vorbă, petrecem timp ca și un cuplu”, a mai declarat amuzată Flavia Mihășan pentru sursa mai sus menționată.

FOTO: Facebook

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu îi desființează pe actorii din România. ULUITOR ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Mitică Popescu

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro "Copilul, efectiv, şi-a pierdut cunoştinţa". Filmul tragediei din Piatra Neamț, unde o fată de 14 ani a murit după un antrenament de volei

Știrileprotv.ro Un preot a căzut în mare când a vrut să arunce crucea de Bobotează: „Așa a vrut Domnul”. VIDEO

FANATIK.RO El este angajatul Lidl care a fost dat afară pentru că muncea prea mult. Ce reproșuri halucinante i-au făcut șefii

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2023. Vărsătorii au în față o zi deosebit de interesantă, așa că ar fi bine să facă eforturi ca să-și mențină buna dispoziție

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“