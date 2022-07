Nu este prima dată când vedeta calcă pragul medicului estetician. Gabriela Cristea a mai fost în trecut să își injecteze buzele cu acid hialuronic pentru mai mult volum, iar acum și-a dorit să scape de ridurile de pe frunte.

Momentan, Gabriela Cristea se află în vacanță cu emisiunea, astfel că are mult mai mult timp să aibă grijă de ea. Prezentatoarea a împărtășit cu fanii experiența ei legată de injectările cu botox.

„Astăzi a fost o altă zi de vacanță în care am făcut „ceva” doar pentru mine. Am apelat la o ședință de injectare de toxina botulina în zona frunții, pentru netezirea ridului dintre sprâncene. Este singurul loc care îmi dă bătăi de cap, iar acum este a doua oară când îmi fac această procedură. Procedura a durat mult mai puțin decât măsurătorile”, a scris vedeta pe Instagram.

Gabriela Cristea a spus că procedura nu doare și că este rapidă, iar rezultatele se văd după două săptămâni.

„Dacă mă întrebați dacă doare, nu prea. Disconfortul este mai mult psihic, iar rezultatul, care se instalează cam în două săptămâni, te face să uiți de ace etc. Soo, tu ce ai mai făcut doar pentru tine în ultima vreme? Am nevoie de inspirație????”, a mai adăugat ea în mesajul de pe Instagram.

Ce dietă ține Gabriela Cristea

Gabriela Cristea, în vârstă de 47 de ani, este căsătorită cu Tavi Clonda și au împreună două fetițe. După cea de-a doua naștere, prezentatoarea TV nu a mai reușit să slăbească, iar acum mărturisește cât îi este de greu să revină la silueta de dinainte.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea”, a declarat Gabriela, în cadrul unui live de pe Instagram. Acum un an, vedeta de televiziune le spunea fanilor că a intrat la cura de slăbire pentru a scăpa de kilogramele în plus. „M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări”, a declarat recent vedeta.

