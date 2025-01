Gabriela Cristea, celebra prezentatoare TV din România, s-a alăturat echipei Antena Stars în anul 2015. Ea a devenit gazda emisiunii „Te vreau lângă mine”, un show de dating care a fost difuzat inițial pe postul Kanal D și apoi preluat de Antena Stars.

Mai târziu, ea a ajuns să modereze show-ul „Mireasa, capriciile iubirii”. Ieri, 13 ianuarie, a fost ultima zi la cârma show-ului de la Antena Stars. Gabriela Cristea și-a dat demisia din televiziune pentru a avea mai mult timp alături de fetițele sale, de familia ei.

De ce Gabriela Cristea a demisionat

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii». Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng, pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea, conform Spynews.

Recomandări Cum au ajuns bani europeni pentru sănătate la Antena 3 și România TV: 200.000 de euro reclamă într-un proiect derulat de Institutul Fundeni și UMF Iași

Și a continuat: „Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară.

Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Pe Facebook, Gabriela Cristea s-a adresat direct fanilor ei, le-a explicat că e adevărat, vrea doar să aibă mai mult timp pentru fetițele sale și ale lui Tavi Clonda. „Dragilor, nu există nimic conspiraționist în decizia mea; vreau doar să petrec mai mult timp cu fetele și cu soțul meu”.

Cine i-a luat locul Gabrielei Cristea

Recomandări Bolojan a început să împartă funcțiile în teritoriu. Alegerea noului secretar general al Guvernului dă dureri de cap liberalilor

Raluca Preda e noua prezentatoare „Mireasa, capriciile iubirii”. „Este o onoare pentru mine să preiau ștafeta emisiunii Mireasa. Capriciile Iubirii, un proiect de referință pentru televiziunea din România, ridicat la un nivel foarte înalt de doamna Gabriela Cristea, o figură iconică pe care o admir încă din copilărie.

Această propunere, venită ca o mare surpriză, reprezintă o provocare profesională semnificativă, pe care o accept cu multă emoție și responsabilitate. Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă, telespectatorii fideli ai emisiunii, care au sprijinit acest proiect de-a lungul sezoanelor”, a mărturisit ea.

Raluca Preda este finalistă a sezonului şase „Mireasa”. Tot ea a moderat la Antena Stars show-ul „Mireasa. Direct din culise”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News