Fosta prezentatoare TV a văzut de la balcon că polițiștii împărțeau sancțiuni celor care nu își lăsaseră autoturismele parcate regulamentar. Tavi Clonda a coborât de urgență pentru a încerca să lămurească lucrurile cu oamenii legii, însă a ajuns să fie sancționat din cauza crizei acute de spații de staționare din zonă.

De ce au fost amendați în toiul nopții Tavi Clonda și Gabriela Cristea

Motivul pentru care cei doi s-au ales cu amenda a fost lipsa locurilor de parcare disponibile. Tavi Clonda a explicat pe rețelele de socializare situația.

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„Cel mai enervant lucru aici: cu poliția. Nu sunt locuri de parcare și dau amenzi. Ne-am luat și noi deja una. Sper să fie doar una la parcări. Am vorbit cu ei și le-am zis că o las aici un minut și că o mut, dar nu am unde, că e plin. Nu ai unde să parchezi în Italia. Sunt foarte puține locuri de parcare. Și la noi e aceeași problemă, dar aici parcă stau la pândă. Vin din 15 în 15 minute. Și e foarte dubios (…) Dau amenzi încontinuu și pândesc aici. Asta e problema și dacă se eliberează un loc, în cinci secunde e ocupat. Și nu e așa trafic, dar nu sunt locuri de parcare”, a povestit Tavi Clonda pe Facebook.

Sfatul lui Tavi Clonda pentru călătoriile în Italia

În urmă cu ceva timp, cei doi au mai trecut printr-o situație asemănătoare. Soțul Gabrielei Cristea a plătit atunci amenda în termen de 5 zile, iar suma a fost mai mică.

„Parcați regulamentar și plătiți parcarea. Eu am plătit parcarea de fiecare dată, dar o dată am lăsat-o…, chiar în prima zi când am venit. Nu era loc de parcare și mi-a dat amendă. 30 de euro, ceva de gândul. Era 46 de euro, dar plătești 30 în cinci zile (…) Ideea este că trebuie avut grijă. Locurile albe sunt fără plată, locurile albastre sunt cu plată”, le-a transmis Tavi Clonda celor care intenționează să călătorească în Italia.