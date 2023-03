Muzică și Filme Interziși la Oscar. Will Smith nu este singura vedetă de la Hollywood care a primit interdicție la Gala Oscar. Iată cine a mai fost pe „lista neagră” și de ce De Sebastian Pricop, . Ultimul update Duminică, 12 martie 2023, 17:47

Salvează articol

Will Smith a primit o interdicție de 10 ani de a participa la Gala Premiilor Oscar 2023, care are loc în această noapte, pentru că l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă în urmă cu un an. Episodul de anul trecut a făcut organizatorii să înființeze în premieră o „echipă de criză” pentru a gestiona posibile incidente. Dar Will Smith nu este singurul care a primit interdicție la Oscar, relatează Insider.