Gheorghe Gheorghiu va petrece toată vara pe litoral, unde are de susținut o serie de concerte. „Sunt tot pe drumuri, chiar acum sunt în drum spre Brașov, pe la Cheie. Ieri am venit de la Piatra Neamț. Trebuie să ajung și la Bistrița, dar nu cred, este foarte mult.

Am fost pe litoral câteva zile, voi merge din nou în weekend. Voi sta la mare toată vara, însă este destul de greu pentru că am muncitori în casa pe care am cumpărat-o la Brașov. Cânt de cincizeci de ani pe litoral. Dacă într-o vară nu ajung la mare deloc, înseamnă că este gata…”, a declarat Gheorghe Gheorghiu pentru Spynews.ro.

Gheorghe Gheorghiu a slăbit 25 de kilograme, însă mai are ceva probleme de sănătate. „Din punct de vedere al sănătății, mă simt bine, am slăbit vreo douăzeci și cinci de kilograme. Însă nu pot spune că odată cu pierderea în greutate am scăpat de problemele de sănătate, mai sunt, acestea vin odată cu vârsta, iartă pe cineva?!”, mai spune cântărețul.

Gabriela Băncescu, soția lui Gheorghe Gheorghiu, este una dintre cele mai apreciate antreprenoare din comunitatea de români din New York. Aceasta deține un restaurant cu specific românesc în SUA. De mai mulți nai, artistul s-a mutat alături de partenera sa în America, însă nu definitiv, face des naveta în România, aici unde își și petrece verile.