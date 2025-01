În vârstă de 69 de ani, Viorel Cataramă, politician și om de afaceri, este căsătorit de aproape 12 ani cu Adina Alberts, cunoscutul medic estetician. Cei doi au împreună o fetiță, în vârstă de 9 ani. Afaceristul a format un cuplu cu fotomodelul Adela Surugiu, iar împreună au un băiat, în vârstă de 24 de ani. De asemenea, Viorel Cataramă mai are două fete din prima căsătorie.

Băiatul lui e în centrul atenției acum. Ștefan apare într-o imagine rară postată pe rețelele de socializare de Viorel Cataramă. În poză e tatăl lui, alături de fiica Briana, soția Adina Albert și apoi e el, lângă mama vitregă.

„Băiatul meu s-a făcut mare, Briana vine tare din urmă! Cum trece timpul! Iar noi rămânem mereu tineri!”, a transmis Viorel Cataramă pentru fanii lui, care au și reacționat, criticând-o pe Adina Alberts pentru că în poză ar sta cu spatele la Ștefan, fiul ei vitreg.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Nu are respect pentru băiatul soțului. Stă cu spatele și la distanță. Avem pretenții de la doamna doctor. Un om cu studii nu trebuie să aibă asemenea comportament”, a comentat cineva pe Facebook, la imaginea de familie.

Recomandări INSCOP: Românii sunt mai rezistenți la dezinformarea Rusiei. „Frustrările nu au legătură cu atașamentul lor față de UE și NATO”

„Frumușică soția, dar … dificilă. Dacă-l tratează cu spatele pe băiat, altă poză până învață măcar bunele maniere. Ori iese ea din cadru, ori acceptă că sunteți cu toții ACEEAȘI familie.”, a fost părerea altcuiva.

„Un băiat frumos, chipeș păcat că Adina îl tratează cu spatele. Nu a greșit cine a spus că ,,mâța blândă zgârie rău!” Indiferent de situație, trebuie sa aveți grijă de băiat, sa vă iubiți copiii în egală măsură chiar dacă Adina nu o face. Când v-ați căsătorit bănuiesc că a știut de băiat. V-a acceptat la pachet”, a fost alt comentariu, la care nu a răspuns până acum nici Adina Alberts și nici Viorel Cataramă.

Adina Alberts, mariaj de 12 ani cu Viorel Cataramă

În 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă au devenit soț și soție. Ulterior, peste doar trei ani, a venit pe lume Briana, fiica lor, care acum are nouă ani. În 2023, medicul estetician a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu Covid-19, voia să să dovedească că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine. M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc.

Recomandări Compania de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă de fuziune cu TikTok SUA

Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică care îndemnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții Tv la ore de prime time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezența crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News