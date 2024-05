Dubai este orașul în care Andreea Tonciu merge foarte des împreună cu soțul ei și fiica lor, Rebecca. De data aceasta, bruneta s-a întâlnit cu Antonia, care și ea se află în vacanță, iar cele două s-au fotografiat împreună. Pe rețelele de socializare, Andreea Tonciu a postat o poză cu ea și Antonia în costum de baie.

„Cu frumoasa mea”, a scris fosta asistentă TV la descrierea fotografiei în care apare cu celebra cântăreață. Andreea Tonciu poartă un costum de baie Louis Vuitton, din colecția anului 2021, iar prețul acestuia depășește 1.000 de euro. La costumul de baie de brand, fina Anamariei Prodan a asortat o pereche de ochelari de la Christian Dior care costă aproximativ 500 de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

După ce Andreea Tonciu a postat imaginea cu Antonia pe rețelele de socializare, comentariile fanilor nu au lipsit: „Cele mai frumoase femei”, „Frumoase foc”, „Câtă frumusețe pe Antonia”, „Antonia e cea mai frumoasă”. Nici comentariile răutăcioase nu au lipsit, iar mulți i-au spus fostei asistente TV că folosește prea multe filtre și că se editează prea mult în fotografii. „Doamne, cât filtru ți-ai pus”, „Antonia superbă ca întotdeauna, și fără filtre!” „Cât filtru ai… zici că ești păpușa Muppets”.

Andreea Tonciu își dorește să revină în televiziune

Într-un interviu pentru ego.ro, Andreea Tonciu a declarat că își dorește să revină în televiziune. Ea s-a retras din lumina reflectoarelor după ce s-a dedicat vieții de familie. Fosta asistentă TV a mărturisit că și-ar dori să aibă propria emisiune.

„Îmi este foarte dor de televiziune. Nu îmi mai pune întrebarea asta căci îmi este extrem de dor. Visul meu cel mare este să mă angajez undeva și să am o emisiune aproape zilnic dacă s-ar putea, ca să am ce să fac. M-aș duce și de luni până duminică. Care este problema? Chiar să credeți asa. Câteodată chiar mă plictisesc stând acasă, doar să duc copilul la școală, să-l iau, să am grijă de el, să fac mâncare, să fac curățenie, să mă duc la cumpărături. M-am plictisit”, a mărturisit Andreea Tonciu.

Nu ar accepta însă orice gen de proiect, cu atât mai puțin să fie prezentatoare de știri. Pe de-o parte pentru că este conștientă că nu s-ar descurca, dar mai ales pentru că nu o reprezintă.

„Eu, prezentatoare de știri? Poate la știri mondene. Da, da vreau locul Andreei Esca. Doamne ferește. Mi-aș dori ceva de divertisment pentru că asta mă caracterizează și sunt eu. Dacă fac ceva ce nu am mai făcut niciodată, nu sunt eu și lumea nu se regăsește în acea Andreea Tonciu, se regăsește în Andreea care sunt eu”, a declarat cu umorul deja caracteristic.

