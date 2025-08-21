Serialul de mare audiență de la Pro TV, „Las Fierbinți”, va reveni în curând cu episoade noi. Filmările pentru un nou sezon au început, după cum s-a aflat din mediul online. Mihai Bobonete și Mihai Rait au postat pe paginile lor de Instagram imagini inedite de la filmări.

La filmările noului sezon „Las Fierbinți”

„Am început filmările pentru un sezon nou de Las Fierbinți! Ne distrăm de minune la filmare și toată lumea a venit cu bateriile încărcate! Facem istorie în plină glorie, o să va placă mult de tot! Serialul Terapie! No1 Tv România Protv”, au scris cei doi în descrierea clipului video.

Apar Mihai Bobonete, Mihai Rait, Costi Diță, dar și o parte din echipa de filmare.

„Cine e mic și bea lăptic, face caca din buric! Glume, filmări, comedie, frate! Comedia e aici”, spune Mihai Rait, transformat în Dorel, personajul pe care îl interpretează de aproximativ 13 ani.

Și Costi Diță e surprins, îmbrăcat în galben din cap până în picioare. „Ard în flăcări pentru tine”, cântă acesta pe filmare. „«S-a început» filmările, să se adune fetele pentru noi”, spune și Mihai Bobonete.

Cuzin Toma, actor în „Las Fierbinți”

Cuzin Toma interpretează rolul lui Firicel încă din primul sezon al serialului „Las Fierbinți”, care e difuzat la Pro TV. Într-un interviu pentru Ciao, celebrul actor a dezvăluit cât mai are de gând să interpreteze rolul în acest proiect, care are deja 27 de sezoane.

Despre Cuzin Toma se ştie că a terminat un liceu electromecanic, a absolvit Academia de Educație Fizică și Sport și Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică şi a practicat multe meserii până a ajuns unde este astăzi.

În vârstă de 47 de ani, el e unul dintre cei mai cunoscuți actori, cu apariții în diverse filme și piese de teatru. De 14 ani, el interpretează și rolul lui Firicel, în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, care s-a dovedit a fi un adevărat succes.

„Am îmbătrânit cu el, ne scoate la pensie. Are 14 ani și 27 sezoane”, a spus actorul despre serialul în care joacă alături de Adrian Văncică, Mihai Bobonete, Anca Dumitra și alții. Întrebat cât mai poate să joace în acest serial, Cuzin Toma a explicat că atât timp cât publicul se va uita, nimic nu îl împiedică să facă parte din proiect.

„Mai putem. Atâta timp cât se uită publicul, cumva ne încarcă. Dacă nu s-ar mai uita, n-am mai putea nici noi”, a explicat actorul pentru Ciao. A vorbit însă și despre rolul lui Firicel, care era un personaj secundar la începutul serialului.

„S-a făcut un episod-pilot și au hotărât să facă un sezon întreg, s-a făcut o selecție de actori. Știu că pe Firicel cred că au fost vreo trei actori, și era în rol secundar. De fapt apărea în primele două episoade din sezonul unu și pe parcursul sezonului l-au transformat. Și pe mine și Adrian Văncică, adică Celentano, ne-au transformat din roluri secundare în roluri principale”, a spus Cuzin Toma, care a luat rolul prin casting.

