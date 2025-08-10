În fotografiile postate, Vlad, în vârstă de 11 ani, apare relaxat, plimbându-se pe malul oceanului, îmbrăcat lejer, cu o pălărie cu imprimeu vesel și o ținută sport. De asemenea, Carmen Brumă și Mircea Badea au fost fotografiați pe o plajă cu nisip auriu, radiind de bucurie și relaxare.

Cum e în vacanța de familie

Carmen Brumă a descris experiența din Tenerife cu entuziasm, menționând că insula i-a cucerit complet: „Îmi place tot în Tenerife, de la locul în care ne-am cazat, până la peisajele spectaculoase, natura, plaje, șosele impecabile, curățenie, mâncare, oameni! Vă las câteva poze dar revin, inclusiv în stories! PS. Îi place și Megastarului 😉”.

Tenerife, parte a Insulelor Canare, este recunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, plajele cu nisip vulcanic și clima perfectă pe tot parcursul anului. Se pare că vacanța a fost un adevărat răsfăț atât pentru Carmen și Mircea, cât și pentru micuțul Vlad, care a explorat și s-a bucurat din plin de timpul petrecut pe insulă.

Imaginile publicate de Carmen Brumă reflectă atmosfera de vacanță și armonia din familia lor, oferindu-le fanilor o privire rară în viața personală a cuplului.

Carmen Brumă, relație de 25 de ani cu Mircea Badea

În vârstă de 48 de ani, Carmen Brumă a participat în urmă cu câteva săptămâni la un eveniment monden, unde a atras toate privirile defilând pe podium într-o prezentare de modă. Vedeta a vorbit deschis despre stilul său de viață echilibrat și a împărtășit câteva dintre obiceiurile care o ajută să se mențină în formă.

Aplică principiile ei legate de alimentație și sport și în cercul apropiat, fie că este vorba de partenerul ei, fie de prieteni? Carmen Brumă a ținut să sublinieze că nu a impus niciodată reguli altora și că, deși unii simt nevoia să se justifice în fața ei, nu le judecă alegerile: „Nu, în niciun caz nu am făcut lucrul acesta, deși, dacă mi se întâmplă să intru într-o cameră unde sunt cunoscuți și ei mănâncă, de exemplu, pizza, paste, îi văd că au acel impuls de a se reține și fiecare are o justificare și zice că mâncăm doar acum.

Doar că eu nu mă uit urât niciodată, nu atrag atenția în niciun caz, fiecare e răspunzător de viața lui, o viață avem și fiecare se bucură de ea așa cum înțelege el”, a spus Carmen Brumă pentru Spynews.ro.

Discuția a continuat și pe tema relației cu Mircea Badea. Vedeta a mărturisit că nici acasă nu impune reguli legate de stilul de viață și că respectul reciproc și libertatea personală sunt esențiale pentru armonia în cuplu.

Aceste aspecte, spune ea, contribuie major la stabilitatea relației lor de lungă durată: „Nu, Doamne ferește. Una dintre regulile conviețuitului pe termen lung e să știi să îți acorzi libertate, să acorzi libertate, spațiu intim și mult aer, libertatea de decizie. Cred că și lucrurile astea fac parte din secretul unei relații de durată”, a mai zis vedeta despre relația cu Mircea Badea.

