Primul episod din acest an al emisiunii de la Antena 1 i-a lăsat pe fani cu sufletul la gură, deoarece Radu Vâlcan a afirmat că urmează o surpriză. Astfel că suspansul a atins cote maxime, iar telespectatorii se întreabă acum pe internet oare ce se va întâmpla în această seară la Insula Iubirii 2025.

„Oamenii vor lua cunoștință cu niște personaje surpriză”, a spus Radu Vâlcan

Pentru a-i ține la curent pe fanii show-ului cu tot ce se întâmplă la Insula Iubirii 2025, Libertatea a stat de vorbă cu Radu Vâlcan, pentru a afla la ce s-a referit când a spus că urmează o mare surpriză. Întrebat dacă i-a atras cineva atenția în mod deosebit în acest sezon, prezentatorul emisiunii de la Antena 1 ne-a dezvăluit că în emisiune vor apărea personaje noi!

„Toți îți atrag atenția, pentru că sunt personaje diferite. De la sezon la sezon sunt oameni diferiți, sunt caractere diferite, personalități diferite. Oamenii se evidențiază într-un mod bun sau mai puțin bun, fiecare în felul lui. Și atunci fiecare iese în evidență cu ceva anume. Asta trebuie să descopere cei care se uită, dar este… Fiecare va descoperi pe parcurs.

Ce pot să spun este că încă din prima săptămână oamenii vor avea parte de niște surprize. Și când zic surprize, vor avea parte de a lua cunoștință cu niște personaje surpriză. Atât pot să zic! Eu aș spune foarte multe, dar, evident, nu pot. Îi las pe oameni să descopere”, a dezvăluit Radu Vâlcan în exclusivitate pentru Libertatea.

Ar fi vorba despre o „ispită supremă” care a apărut și în alte sezoane

În speranța că putem să aflăm mai multe detalii am stat de vorbă și cu Andrei Vasile, ispită cunoscută sub numele de Andrew la Insula Iubirii 2025. Însă nici acesta nu a putut să ne spună exact numele celor care vor apărea, cel mai probabil în această seară, în emisiunea de la Antena 1. Însă ne-a dat, totuși, un indiciu!

Ispita masculină Andrei Vasile ne-a dezvăluit, când l-am întrebat dacă ne poate compara ce a văzut la televizor în sezonul 8 cu lucrurile pe care el le-a trăit pe viu în sezonul cu numărul 9, că ar trebui să întrebăm „ispita supremă”. Astfel, ar fi vorba despre un personaj care a apărut și anul trecut la Insula Iubirii.

„Wow, asta e foarte dificil. Cred că persoana care vine surpriză poate să-ți dea mai multe detalii, pentru că a fost în două sezoane. Ispita supremă… Nu îi dau numele! Cine merge în mai multe sezoane ar putea să-ți compare”, a spus Andrew în exclusivitate pentru Libertatea.

Potrivit informațiilor pe care fanii deja le oferă pe grupurile de pe Facebook care sunt dedicate emisiunii Insula Iubirii, ar putea fi vorba despre Teodor Costache, ispită masculină din anul 2024, dar și despre Oana Monea, care a mai fost ispită în sezoanele 6 și 7. Însă nimeni nu a confirmat în mod oficial aceste zvonuri.

Prezentatorul „Insula Iubirii” nu se aștepta ca emisiunea să fie atât de longevivă

În dialogul pe care Libertatea l-a avut cu Radu Vâlcan am aflat și că prezentatorul nu își imagina că emisiunea va ajunge la cel de-al nouălea sezon.

„Este incredibil, nu-mi vine să cred că am ajuns la sezonul cu numărul 9. Când am început acest proiect, nu ne imaginam. A fost început cu alte resurse, la posibilitățile de atunci, la piața de televiziune de atunci. Iată că am ajuns acum în punctul ăsta… Wow! Și mi se pare ceva absolut incredibil, dar recunosc și de fiecare dată o spun: am alături de mine o echipă absolut senzațională, niște profesioniști desăvârșiți, oameni care își cunosc foarte bine meseria, oameni care știu foarte bine ceea ce au de făcut. Ne completăm! Ne completăm și cred că, într-un fel sau altul, acesta este succesul unui proiect”, a încheiat Radu Vâlcan.