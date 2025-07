Andrei Vasile este sigur că abilitățile sale îi vor fi de ajutor pe Insula Iubirii și este convins că va atrage toate privirile, atât ale concurentelor, cât și ale telespectatorilor.

Ispita Andrei Vasile de la Insula Iubirii sezonul 9 are 37 de ani și locuiește în Marea Britanie. Acolo, el a pus bazele carierei de actor și model. Acesta este angajat al grupului LVMH, si se ocupa de vanzarea unor branduri de lux precum Louis Vuitton sau Guerlain, potrivit Antena 1.

În paralel, colaborează cu agenții de evenimente, fiind activ în industria muzicală și în organizarea de evenimente techno. De asemenea, este înscris pe platforme profesionale de actorie.

În plus, recent, a absolvit și cursurile de antrenor de fitness.

Până la vârsta de 37 de ani, acesta are o vastă experiență de viață pe care, cu sigurață, nu va ezita să o folosească în Thailanda. Bărbatul a trecut, însă, și prin momente dificile. Ispita Andrei Vasile de la Insula Iubirii a suferit o operație la inimă, în 2018, dar acum are lucrurile sub control.

Andrei Vasile de la Insula Iubrii sezonul 9 recunoaște că îi place să fie în centrul atenției. „Dacă îmi dai lumină, strălucesc, pot deveni și un Luceafăr. Dacă nu am lumină… rămân o cometă în cădere, fără o traiectorie anume”, mărturisește ispita.

Mai sunt doar câteva ore până la premiera „Insula Iubirii”, sezonul 9, când cuplurile vor avea parte de prima ceremonie a focului, față în față cu Radu Vâlcan. În această seară, cele cinci cupluri: Ella și Andrei, Maria și Marius, Francesca și Cristian, Bianca și Dan, Isabel și Claudiu, pornesc incursiunea vieții lor, în cel mai dur test al relațiilor!

Totodată, cele cinci cupluri vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan, la prima ceremonie în care vor discuta cu toate cărțile pe față despre viața lor sentimentală, dar și despre limitele pe care le vor avea pe perioada desfășurării testului.