Emisiunea care a făcut ca vara anului 2025 să ardă mai puternic! Show-ul care i-a ținut pe toți cei de acasă, trei zile pe săptămână, în fața ecranelor, comentând fiecare întâmplare. Poveștile care au stârnit reacții, emoții, trăiri intense și care au făcut ca fiecare ediție să fie lider detașat de audiență.

Insula Iubirii, fenomenul așteptat de o țară întreagă, face primul pas spre viitor, începând căutarea celor care vor participa în următorul sezon. Pe casting.a1.ro se pot înscrie deja toate cuplurile care simt că cel mai dur test al relațiilor este ceea ce au nevoie pentru a-și răspunde la întrebări și pentru a lua decizii importante, dar și bărbații și femeile care au siguranța că pot fura priviri și atrage atenția, ca ispite!

Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10

Au trecut deja două săptămâni de la momentul în care ne-am bucurat cu toții la difuzarea ultimului episod din sezonul 9 Insula Iubirii. A fost plin de emoții, bucurie, râsete și chiar și lacrimi, iar eu vă spun sincer, le-am trăit din plin pe toate, în urma comentariilor și mesajelor voastre.

Totul merge mai departe, iar acum putem vorbi despre viitor, despre cei care își doresc să facă parte din cel mai dur test al relațiilor, deoarece a început perioada de înscrieri. Dragilor, sunt extrem de fericit să vă spun că… Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat! Ne vedem în sezonul 10!”, spune Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii.

Cine va convinge echipa de casting și va ajunge în Thailanda? Cine va trăi cea mai puternică experiență sentimentală din viața lui? Rămâne de aflat! Între timp, toți cei dornici să facă parte din distribuția sezonului următor, pot completa formularul de înscriere pe site-ul casting.a1.ro!

Cum te înscrii la Insula Iubirii, sezonul 10

Castingul pentru Insula Iubirii 2026 este deschis. Pentru a participa ca un cuplu e necesar să vă înscrieți la casting, unde trebuie să parcurgeți mai mulți pași.

Pe casting.a1.ro există o rubrică specială pentru emisiunea „Insula Iubirii”. Ispite irezistibile și cupluri puternice. „Intens, real și revelator. Te provoacă și îți arată adevărul. Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscrie-te la casting!”, e mesajul de întâmpinare.

Acolo puteți aplica. E nevoie de mai multe date personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțimea, e-mail, telefonul mobil, adresa, starea civilă, ocupația, profilul de Facebook, profilul de Instagram, câteva fotografii, dar și rolul pentru care aplici, de ispită sau ca un cuplu. După ce ai completat toate aceste date, la pasul următor îți vor fi adresate mai multe întrebări la care trebuie să răspunzi. „Ai mai participat la alte emisiuni?”, „Descrie-te în 5 cuvinte! Calități și defecte”, „Care sunt hobby-urile tale?”, „Descrie partenerul ideal pentru tine”.

Următorul pas e să încarci un videoclip de prezentare cu tine. În final transmiți aplicarea ta pentru „Insula Iubirii” și aștepți un semn de la echipa emisiunii.

