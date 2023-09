Jenna Ortega a pus capăt speculațiilor „ridicole” potrivit cărora ea ar avea o relație amoroasă cu Johnny Depp. Actrița din serialul „Wednesday”, în vârstă de 20 de ani, care a fost văzută filmând pentru „Beetlejuice 2” înainte de greva SAG-AFTRA, a răspuns zvonurilor care au circulat după ce contul de bârfe, DeuxMoi, a raportat că a fost văzută împreună cu Johnny Depp.

Site-ul a mai raportat că cei doi ar putea lucra împreună la „Beetlejuice 2”, potrivit NME.

Cu toate acestea, actrița nu a pierdut timpul pentru a lămuri dacă are sau nu o relație cu actorul în vârstă de 60 de ani.

„Este atât de ridicol încât nici nu pot să râd”, a scris Ortega pe Instagram Story. „Nu l-am întâlnit și nu am lucrat cu Johnny Depp în viața mea. Vă rog să nu mai răspândiți minciuni și să ne lăsați în pace”.

Anul trecut, în luna iunie, s-au răspândit zvonuri neconfirmate potrivit cărora Johnny Depp ar urma să preia un rol în „Beetlejuice 2”, atunci când a apărut pe lista distribuției în căutările de pe Google, ceea ce a dus la entuziasmul fanilor.

Speculațiile au apărut la scurt timp după ce s-a încheiat procesul său de defăimare cu fosta soție Amber Heard, în urma căruia actorul a primit 15 milioane de dolari despăgubiri de la actrița din „Aquaman”.

Cine este Jenna Ortega, actrița care o joacă pe Wednesday Addams

Jenna Ortega a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe după ce a interpretat rolul lui Wednesday Addams în serialul de pe Netflix cu același nume. După succesul fulminant al serialului regizat de Tim Burton, fanii au vrut să afle totul despre actrița din rolul principal.

Jenna Marie Ortega este o actriță de origine americană, în vârstă de 20 de ani. S-a născut pe 27 septembrie 2002 în Coachella Valley, Palm Desert, California, SUA. Actrița este zodia Balanță. Jenna Ortega are 1,55 m și cântărește 45 de kilograme. Deși în serialul „Wednesday” ea are părul negru, în realitate actrița are părul într-o nuanță de maro-castaniu. Faptul că Jenna Ortega are ochii negri a reprezentat un avantaj pentru rolul pe care l-a primit.

Deși s-a speculat că ar fi avut relații cu Asher Angel și Jacob Sartorius, ea a negat zvonurile apărute. Jenna Ortega preferă să fie foarte discretă când vine vorba despre viața ei amoroasă.

Actrița provine dintr-o familie cu șase copii. Jenna Ortega este de origine mexicană și portoricană, iar mama ei a învățat-o să vorbească spaniola în copilărie. Mama ei este Natalie Ortega și este asistentă. Despre tatăl actriței se cunosc foarte puține detalii, numele lui fiind Edward A. Ortega și este om de afaceri.

Jenna Ortega a început să fie interesată de actorie de la vârsta de 6 ani. Până la vârsta de 8 ani, cu sprijinul mamei sale, ea a început să meargă la audiții. Debutul în actorie l-a făcut în anul 2012, cu apariția în „Rob”, în episodul „Baby Bug”. Ulterior, Jenna Ortega a apărut în „CSI: NY”, în episodul „Unspoken” ca Aimee Moore. În anul 2013, ea a filmat un rol minor în filmul cu supereroi „Iron Man 3”, fiind fiica vicepreședintelui.

