Artista a explicat că, în ciuda tumultului personal, a pus mereu pe primul loc bunăstarea celor doi adolescenți și le-a făcut o promisiune importantă, una pe care afirmă că a reușit să o onoreze.

Ce discuții a purtat artista cu copiii ei

Într-un interviu acordat publicației El Pais, Jennifer Lopez a rememorat momentul în care a decis să le vorbească gemenilor despre divorțul de Ben Affleck.

„Le-am spus: «Este o perioadă dificilă, dar vă promit că veți vedea că voi ieși mai puternică și mai bună din asta»”, a povestit artista. La aproape un an de la acel moment, Jennifer Lopez afirmă că și-a respectat angajamentul: „Le-am promis asta și așa a fost. Ei simt asta acum. Asta îmi aduce un sentiment profund de liniște în viața mea”.

După despărțirea de Ben Affleck, cu care s-a căsătorit în anul 2022 și de care a divorțat oficial în ianuarie 2025, Jennifer Lopez a fost nevoită să treacă printr-o perioadă marcată de instabilitate atât pe plan personal, cât și profesional. Printre altele, și-a anulat turneul planificat pentru anul 2024.

Cu toate acestea, vedeta, care în vară împlinește 56 de ani, a afirmat că a reușit să se concentreze pe propria transformare interioară și, mai ales, pe a-i ghida pe Max și Emme prin momentele dificile.

Recomandări Imagini cu Mirabela Grădinaru și Ilinca Simion, din culisele dezbaterii dintre Nicușor Dan și George Simion

Jennifer Lopez a trecut peste perioada grea

Jennifer Lopez a dezvăluit că, în ultimul an, a apelat la mai multe forme de terapie – individuală, de cuplu și de familie – și a acordat o importanță sporită procesului de autocunoaștere.

„Am avut un an foarte greu, au fost lucruri neașteptate. Dar toți trecem prin perioade grele. Ceea ce contează este ce faci în acele momente, asta te definește cu adevărat”, a mărturisit artista.

Pentru a trece peste perioada grea, ea a citit, a meditat, s-a rugat și s-a concentrat pe rolul de mamă. Maximilian David și Emme Maribel, care au acum 17 ani, au fost centrul universului ei, iar Jennifer Lopez susține că aceștia sunt acum „mai puternici și mai buni” datorită modului în care au fost ghidați prin despărțire.

„Sunt mândră de mine, pentru că am reușit să trec prin toate aceste provocări și să-i conduc pe copiii mei prin ele. Asta e o realizare importantă pentru mine”, a spus vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Recomandări Când și de ce au intrat Nicușor Dan și George Simion în politică

Chiar dacă viața ei amoroasă a fost intens mediatizată și comentată, Jennifer Lopez afirmă că în prezent se simte „mai fericită și cu un pas înainte” față de anii trecuți. A devenit, spune ea, mai conștientă de tiparele de comportament care au influențat relațiile ei și de nevoia de schimbare personală.

Artista e conștientă cum vorbește publicul despre ea

„În ultimul an am săpat adânc pentru a înțelege ce tipare am avut, de ce se repetă și ce e în mine și le generează. Acum pot să fiu mai conștientă de mine însămi”, a explicat ea, insistând că a făcut pași importanți în dezvoltarea sa personală.

Cu toate criticile și glumele făcute pe seama relațiilor sale, artista rămâne fermă: „Sunt foarte conștientă de ce spun și ce gândesc oamenii despre mine, dar e în regulă, pentru că știu cine sunt și îmi cunosc inima. Știu că intențiile mele sunt bune și pure”.

Jennifer Lopez recunoaște că, asemenea tuturor, greșește și învață din propriile experiențe. „Nu sunt scutită de condiția umană. Și eu trebuie să trec prin lucruri, nu? Trebuie să învăț lecțiile pe propria piele pentru a evolua”, a concluzionat ea râzând.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește-ne pe Google News