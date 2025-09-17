„Există cărți scrise din cap, din gândire, din dorința de a convinge. Există cărți scrise din călătorie, din cădere și ridicare, din tăcere, din foc, din reflecție. Aceasta este o carte de al doilea fel! Este o carte-călătorie, o carte-oglindă, o carte-prieten. Această carte nu este doar despre afirmații vindecătoare, este despre întoarcerea la tine. Despre vindecarea care vine când spui: «Gata! Aleg să trăiesc altfel»”, spune Jorge la începutul volumului.

Ce spune Jorge despre povestea scrisă

Inspirat de experiențele personale și de terapii precum constelațiile familiale sau hipnoterapia, Jorge propune o metaforă puternică: sufletul uman este asemenea unei cepe, alcătuit din straturi succesive de povești, dureri și lumini. Cartea devine astfel o invitație la explorarea acestor straturi, la iertare și la reconectare cu sine.

„Am trăit multe vieți în viața asta. Am fost băiatul care voia să fie văzut. Bărbatul care încerca să facă totul bine sau voia să dea bine. Tatăl care învăța să lase spațiu pentru emoții. Soțul care învăța să iubească fără frică. Omul de scenă care dorea să inspire, dar care uneori uita să se inspire pe sine. La un moment dat, am simțit că am nevoie de mai mult decât aplauze. Am avut nevoie de liniște, de adevăr, de profunzime, de sens, am avut nevoie să mă întorc la cine sunt, dincolo de imagine, roluri, așteptări, iar în acea călătorie m-am întâlnit cu puterea afirmațiilor vindecătoare”, mai spune Jorge.

„Ceapa Sufletului” este o carte pentru toată lumea

Volumul conține afirmații vindecătoare, grupate în funcție de temele interioare cu care fiecare cititor rezonează: relații care au rănit, experiențe dureroase, atragerea marii iubiri, integrarea traumelor, atragerea abundenței sau onorarea rădăcinilor de familie. Fiecare afirmație este însoțită fie de o experiență personală, fie de o întrebare menită să faciliteze eliberarea și vindecarea.

„Am scris această carte pentru femeia care se trezește cu inima grea. Pentru bărbatul care a învățat să facă prea mult. Pentru adolescentul care se întreabă dacă e suficient. Pentru omul care zâmbește, dar plânge înăuntru. Am scris-o pentru tine. Și da, și pentru mine”, adaugă artistul.

