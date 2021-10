Lili Sandu, adepta intervențiilor estetice. Ce proceduri își face la 42 de ani: „Mici îmbunătățiri, nu schimbări totale”

Vedeta nu s-a ferit și a recunoscut pe Instagram, acolo unde e urmărită de peste 200 de mii de fani, că a apelat la ajutorul medicului estetician. Prima dată face un tratament facial, iar apoi câteva intervenții la nivelul feței. Nu vrea să i se schimbe fizionomia feței, ci medicul să-i îmbunătățească trăsăturile, probabil cu ajutorul unor injecții cu botox sau acid hialuronic.

„Sunt full time mamă, cam asta se întâmpla cu mine în această perioadă, daaar asta nu înseamnă că renunț să mai am grijă de mine ca femeie. Am fost în vizită la clinică pentru un tratament facial și am stabilit cu doctorul un plan pentru următoarea perioadă de mici retușuri estetice la nivelul feței (sunt All IN pentru mici îmbunătățiri, nu schimbări totale de nu ne mai recunoaștem ?).”, a transmis ea în mediul online.

Femeile care o urmăresc pe Instagram au reacționat la secțiunea comentarii. „Eu cred că nu ai nevoie de retușuri… ești frumoasă și femeile ar trebui să accepte că mai trece și timpul și nu trebuie să fugă repede la specialiști pentru orice rid. (…)

Felicitări pentru asumare! Este firesc să ai grijă de tine, la fel cum este firesc să beneficiezi de tratamentele minim invazive care ajută la păstrarea tonusului. (…)

Tu știi ce este mai bine pentru tine. Oricum ești o femeie frumoasă. (…)

Sincer…așa spun toate la început și ulterior nici ele însele nu se mai recunosc, de prieteni/cunoscuți ce să mai vorbim!? cred că ești una dintre cele mai frumoase femei din România, sper să rămâi așa!”, au notat urmăritorii ei.

Recent, Lili Sandu le-a cerut ajutorul mămicilor din mediul virtual. „Vin către voi cu o rugăminte, cu durere în suflet vă spun că aș dori tare mult să-mi recomandați un sleep trainer (n.r. – consultant în somn pentru copii) pentru Thomas. Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez”, a dezvăluit actrița.

„Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. (…) Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat. Am auzit numai păreri foarte bune despre sleep traineri. Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine”, a continuat.

„Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă”, a mai scris ea pe rețelele de socializare.

