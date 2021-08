Lili Sandu le-a cerut ajutorul mămicilor din mediul virtual. „Nu știu ce se întâmplă. Sunt foarte irascibilă”

„Vin către voi cu o rugăminte, cu durere în suflet vă spun că aș dori tare mult să-mi recomandați un sleep trainer (n.r. – consultant în somn pentru copii) pentru Thomas.

Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez”, a început actrița.

„Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. (…) Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat.

Am auzit numai păreri foarte bune despre sleep traineri. Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine”, a continuat.

„Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă.

Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate. Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor”, a încheiat vedeta.

