Zi de sărbătoare pentru una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România! Maia Morgenstern trăiește o bucurie fără margini, după ce fiica sa, Cabiria, a adus pe lume primul ei copil. La doar 26 de ani, Cabiria Morgenstern a devenit mama unui băiețel minunat, iar vestea a emoționat întreaga lume artistică.

Nașterea a avut loc prin cezariană, iar tânăra mamă trece printr-o perioadă de recuperare, însă fericirea de a-și ține copilul în brațe eclipsează orice dificultate. La scurt timp după ce a devenit mamă, Cabiria a publicat pe rețelele de socializare prima imagine alături de micuț: o fotografie emoționantă, direct de pe masa de operație, în care apare cu zâmbetul pe buze, strângându-și bebelușul la piept.

„A fost până la urmă cazul de cezariană de urgență. Doare tare fizic, dar suntem bine, sănătoși, și sunt foarte fericită. Faceți cunoștință cu fiul meu, numele îl voi dezvălui mai târziu”, a scris Cabiria în dreptul pozei.

Maia Morgenstern, bunică pentru prima dată

La rândul său, Maia Morgenstern, copleșită de emoție, și-a împărtășit sentimentele în mediul online. Actrița a scris cu dragoste despre noul rol din viața sa – acela de bunică – și a dezvăluit și identitatea tatălui copilului, cel care o susține necondiționat pe Cabiria.

„Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul”, a scris Maia Morgenstern pe Facebook în dreptul unei fotografii cu fiica și nepotul ei.

Familia Morgenstern radiază de fericire, iar primele imagini cu micuțul au topit inimile fanilor. Evenimentul marchează un nou început plin de emoții și împliniri pentru toți cei dragi.

Ce spune Maia Morgenstern despre cei trei copii ai săi

La rândul ei, artista i-a inspirat pe cei trei copii să urmeze aceeași carieră. ”Eu am încercat să-i feresc de meseria asta. Tudor, când era mic, a venit și a zis că eu vreau să mă fac albinist. Să se ocupe cu albinele. Am zis că bine. A crescut și a zis, gata, mă fac medic veterinar. Am zis: și mai bine. Și în clasa a 11-a a venit și a zis Teatru.

A venit și Cabiria, care e geniu matematic, olimpică în matematici și științe exacte, și cred că are și geniul pedagogic și, în clasa a 12-a, a zis: vreau la Teatru. Eu asta fac, nu am nevoie de binecuvântare.

Isadora, când era mică, îmi zicea: niciodată, nu suport teatrul! Și vine și clasa a 12-a, iar Isadora îmi zice: eu dau la Teatru. Te rog să mă pregătești tu”, a încheiat Maia Morgenstern.

