Deranjată că soțul Marius Avram a băut prea mult, iar apoi a fost prea apropiat de mai multe ispite, printre care Naba, Andrușca și, în final, Oana Monea, Maria Avram a devenit tot mai atașată de ispita Cătălin Brînză.

Maria Avram, sărut cu Cătălin Brînză

Pe el l-a ales la date-uri, cu el petrecea și dansa în fiecare seară și lui îi împărtășea cele mai intime gânduri. Până în final, toți au crezut că nu s-au sărutat, că doar îmbrățișări pasionale au fost între ei. Adevărul e altul și a fost scos la lumină în finala Insula Iubirii, difuzată ieri, 3 septembrie.

Tensiunea a atins cote înalte în momentul în care s-a arătat un ultim material cu Maria, de la Dream Date. Deși concurenta a susținut că nu s-a sărutat niciodată cu ispita Cătălin, imaginile de la întâlnirea de 24 de ore au dovedit contrariul. Cei doi s-au sărutat în baie, în timp ce ispita o ajuta să se demachieze.

„Nu vreau să dau vina pe acool, dar am băut prea mult. (…) Am spus multe lucruri aseară. Dacă îmi doream să fac asta, o făceam mai demult”, a mărturisit concurenta, iar Marius a adăugat din nou: „Te-am văzut că erai o femeie îndrăgostită. De-aia am renunțat”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Întrebați cum își doresc să plece de pe Insula Iubirii, Marius Avram a răspuns că singur. Maria a răspuns la fel. „Am luat decizia asta în momentul în care mi-am dat verigheta jos”, a explicat concurentul.

Maria și Marius Avram s-au împăcat

După plecarea Mariei de la ceremonie, Marius a rămas singur la Bonfire, dar a avut parte de o surpriză. Oana Monea, ispita de care s-a apropiat, a apărut și a declarat că dorește să plece alături de el: „Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”. Marius a fost de acord, iar cei doi au părăsit insula împreună.

Ulterior, Maria a avut o ceremonie separată alături de Cătălin, unde a anunțat că dorește să plece singură. „Cum i-am spus și în apă, voi merge singură acasă și dacă eu voi reuși să-mi vindec sufletul, lucrurile vor continua și afară. Însă, pentru moment, voi decide să merg singură și sper să-mi respecți decizia”, a spus Maria.

La întoarcerea în vilă, Maria a fost șocată să o vadă pe Oana alături de Marius. Tensiunile au escaladat, iar Maria i-a reproșat Oanei: „Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”. Oana a încercat să se apere, dar conflictul a rămas deschis.

Recomandări Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

După întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius au apărut împreună, semn că au reușit să-și rezolve problemele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE