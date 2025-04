Dincolo de succesul pe care i l-a adus serialul „La Bloc”, Mariana Dănescu e actriță de teatru și film de aproximativ 30 de ani. De ceva vreme, actrița trece printr-o situație neașteptată. În cadrul unei conferințe cu victimele abuzului psihologic, a vorbit despre faptul că e hărțuită și abuzată la locul de muncă, chiar de conducerea Teatrului Metropolis, acolo unde este angajată, scrie Cancan.

Actrița susține că nu i se mai permite să-și exercite meseria pe care o practică de mai bine de 30 de ani, de când a absolvit Academia de Teatru și Film București. „Nu mai sunt lăsată să urc pe scenă. Sunt trimisă să joc pe stradă. Și să particip la alte proiecte care nu au nicio legătură cu meseria mea”, a spus Mariana Dănescu, care a apelat deja la un avocat.

Adrian Cuculis a trimis deja o notificare conducerii Teatrului Metropolis. „Ca să o umilească probabil, notificarea pe care am trimis-o teatrului, a fost pusă la avizierul din hol”, a spus acesta.

Până la acest moment, conducerea Teatrului Metropolis nu a făcut declarații pe marginea acestui subiect.

Cum a ajuns Mariana Dănescu să joace în serialul „La Bloc”

În anul 2013, Mariana Dănescu a vorbit despre cum a început munca ei în serialul „La Bloc”: „Am fost sunată şi invitată să particip la o selecţie în vederea efectuării distribuţiei primului sitcom românesc. M-am prezentat, m-am desfăşurat artistic şi apoi… m-am mutat definitiv la ei La bloc!

Am fost norocoasă, pentru că s-au prezentat foarte multe actriţe pe acest rol şi eu l-am câştigat! Filmam destul de mult timp! Dar eram obişnuită de la teatru! Asta e, când am ales să fiu actriţă am ştiut foarte bine ce implică această meserie!”, a zis ea.

Și a continuat: „Îmi place provocarea! O provocare a fost şi Lili din La Bloc. A fost prima participare într-un serial de televiziune. Şi rolul interpretat era un gen nou pentru mine. Dacă genul de femeie care este Lili nu m-ar fi distrat şi pe mine, poate nu l-aş fi interpretat. Când a început sitcomul nu mai speram să am un copil. Din cauza sarcinii mele, textele au fost adaptate. Ideea de a filma naşterea a fost a regizorilor Răzvan Săvescu şi Radu Dragomir”.

Este căsătorită cu Gabi Capră, alături de care are 2 copii, un băiat și o fată. Mihăiță este cel pe care l-a adus pe lume în timpul filmărilor „La Bloc”. „Naşterea unui copil este o bucurie pentru toată lumea. Mihai este un copil aşteptat cu multă dragoste şi fericirea de a-l avea m-a făcut să accept şi includerea evenimentului în serial.

Publicului căruia prin profesia mea mă adresez i-am oferit şi o zi fericită din viaţa mea. Şi bucuriile e bine să le împarți cu alţii! Nu prea am stat acasă după naştere. După o săptămână am reînceput filmările… acum mă gândesc şi eu că am fost destul de curajoasă! La filmări Mihai a învăţat cum îi cheamă pe fiecare şi îi striga… Pe unii cu numele real, pe alţii cu cel al personajului din serial. Colegul Mihai venea însoţit de bona lui, oricum el venea mai târziu, ca vedetele… Avea şi o cameră separată cu toate condiţiile”, a mai precizat cea care i-a dat viaţă personajului Lili Jurcă.

