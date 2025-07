Marius și Maria Avram sunt singura pereche căsătorită care participă la Insula Iubirii, sezonul 9. Cei doi sunt împreună de 11 ani și, în tot acest timp, au trecut prin momente tensionate. La un moment dat, Marius a fost infidel, iar Maria a aflat, dar a ales să îi acorde o nouă șansă.

Povestea de iubire dintre Marius și Maria Avram de la „Insula Iubirii” 2025

Stabiliți în Marea Britanie, Maria și Marius formează un cuplu de aproape 11 ani. Ea are o carieră complexă, fiind antrenoare personală, manager de hotel și lucrând totodată în poliție, în timp ce soțul ei ocupă funcția de manager într-un club. Sunt căsătoriți de șase ani și au planuri mari de viitor.

Cu toate acestea, acum doi ani, relația lor a fost pusă la grea încercare, după ce Marius a avut o aventură cu o femeie cunoscută din cercul său de prieteni. Maria a descoperit totul într-un moment foarte greu pentru ea, când fratele său era internat în spital.

Potrivit spuselor ei, cealaltă femeie era conștientă de faptul că Maria și Marius erau căsătoriți, dar acest lucru nu a împiedicat-o să se implice. „Era omul în care am avut cea mai mare încredere din toate punctele de vedere.

Persoana cu care el a făcut lucrurile astea era din cercul lui de prieteni. Știa că suntem căsătoriți. A fost la noi în casă, de ziua mea. În momentul în care a venit în casă, nu înțeleg ce caracter poți să ai”, a povestit Maria Avram.

Cum a descoperit Maria că e înșelată

Maria a realizat ce se întâmplă în urma descoperirii unui apel video de 47 de minute pe telefonul soțului ei. A investigat și a găsit și conversațiile dintre el și cealaltă femeie. În acel moment, l-a confruntat pe Marius, acuzându-l că are o altă relație. „Am simțit că ceva nu este în regulă.

Eu treceam printr-o perioadă destul de dureroasă, fratele meu era în spital și nu era tocmai OK. Am văzut că se întâmplă ceva, dar nu puteam să mă preocup atunci și de el. Fratele meu era pe moarte și preferam să acord mai multă atenție. Ulterior am pus mai multe întrebări și îmi făcusem un scenariu, el mi-a spus că sunt nebună.

Am mers pe instinctul feminin și am intrat în telefonul lui, cu acordul lui și era un apel video de 47 de minute, el îmi spusese că e banca. L-am întrebat de ce e apel video și atunci s-a albit la față. Atunci am salvat numărul de telefon pe WhatsApp și am văzut toate conversațiile. La un moment dat chiar voiam să divorțăm. (…)

În primă fază a negat, apoi am aflat tot”, a mai spus concurenta.

Cum s-a apărat Marius

Marius Avram a recunoscut în cele din urmă că a greșit, dar a susținut că nu a existat nicio legătură sentimentală între el și femeia cu care a înșelat. Chiar dacă au mai păstrat legătura după ce totul părea încheiat, el a subliniat că nu s-a implicat emoțional. „În ziua respectivă chiar mă sunase banca, apoi am vorbit cu fata respectivă cu video.

Ea plecase din zonă, nu mai exista nimic între noi. Nu a fost o relație. A fost doar contact sexual între noi și am mai vorbit. Ea susține că dacă se întâmpla ceva o dată nu era nimic, s-a întâmplat de câteva ori să fie contact sexual, fără să fie o relație sau îndrăgosteală”, a spus Marius.