Finala celei mai intense competiții a vocilor a arătat cum energia, puterea și emoția sunt doar câteva dintre elementele pe care fiecare concurent ajuns în această etapă a show-ului le are. Echipele Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo & Horia și Smiley au avut 12 reprezentații impresionante pe scenă, care au ajuns la inimile telespectatorilor.

Aseară, românii au decis favoritul din acest sezon: Alexandra Căpitănescu, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro. În plus, acest titlu îi va aduce și invitația de a urca pe scena celebrului festival Electric Castle, în 2024.

„Pentru mine, acest sezon de «Vocea României» a însemnat un carusel de emoții. Plec cu un bagaj enorm de cunoștințe, informații, experiență, iar pentru mine asta contează cel mai mult. Mi-am dorit să profit de aceste momente și asta am făcut în finală, m-am simțit ca la un concert de-ale mele – cel mai frumos concert, cu cel mai frumos și numeros public.

Mi-a plăcut că am avut ocazia să lucrez cu Tudor și îi mulțumesc lui, întregii echipe și tuturor celor de acasă! Eu nu am avut curaj să merg la «Vocea României», așa că oamenii talentați trebuie să profite de această oportunitate fiindcă doar trecând prin această experiență și astfel de stări, poți ajunge un artist complex. Cântați ca și cum trăiți doar pentru asta!”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Echipa Tudor Chirilă a câștigat pentru a șasea oară titlul de Vocea României, iar după succesul de aseară, antrenorul a declarat:

„A fost un sezon extraordinar. A fost cea mai grea decizie la piesele Alexandrei, mai ales la piesa principală. Am ascultat mult, m-am conectat cu publicul și am înțeles că oamenii vor rock. Am închis un cerc început în 2014 cu Tiberiu Albu, care a cântat cu Irina Baianț, iar acum Alexandra cu partenerul Irinei, din musical, Adrian Nour.

Sunt la al șaselea trofeu, este important să mă lupt pentru concurenții mei. Când oamenii vin cu mari speranțe, avem responsabilitatea față de ei, mai ales în finală. Le mulțumesc celor care au comentat și mi-au dat direcția, tuturor celor din jurul meu (Irina Baianț, echipa de producție, band-ul și toți cei care au sprijinit momentele – sper să nu uit pe cineva, din cauza emoțiilor), dar mai ales publicului, care anul acesta m-a ghidat”.

