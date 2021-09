VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Avem o relație frumoasă! Știi de ce a rămas frumoasă? Pentru că vorbim foarte puțin despre asta și așa va și rămâne. De atâtea ori ne-ați despărțit voi ăștia din presă, încât simt nevoia să vă las așa, mai nedumeriți, în ceea ce ne privește. E totul bine acolo”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Click.

„(…)S-au întâmplat atât de multe, de atâtea ori, în 8 ani, încât nu știu dacă ai observat, sunt foarte relaxată la acest capitol, nici măcar nu mai dezmint știrile de genul ăsta, le las acolo și când vă treziți voi mai puțin pregătiți o să constatați că nu s-a întâmplat nimic, de fapt”, a mai adăugat vedeta de la Pro TV.

Cum se menține în formă

În cadrul aceluiaș interviu, Mihaela Rădulescu a dezvăluit care este secretul siluetei sale și cum reușește să arate atât de bine la 52 de ani.

„Toată viața am avut un metabolism bun și am mâncat tot ce am poftit. Recunosc cinstit că nu mai fac chiar așa de câțiva ani buni. M-am disciplinat puțin și la capitolul mâncare dar, dacă vrei, nu din pricina unei obsesii pentru greutate, ci din mai multă grijă pentru sănătate și, mă rog, avem și mai multe informații acum, știm mai bine ce ne face bine, ce nu, am început să fiu puțin mai atentă.

Nu am vrut niciodată să fiu un vegetarian convins dar m-am trezit că aproape sunt. Nu am vrut nici să fiu extremistă, mănânc foarte multe legume și fructe, dar nu sunt deloc împotriva unei bucăți de carne, dacă mi-e poftă. Doar că văd că mi se întâmplă tot mai rar”, a spus Mihaela Rădulescu.

