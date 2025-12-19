Pe 27 decembrie 2025 se împlinesc patru ani de la trecerea în neființă a lui Victor Socaciu, „Regele muzicii folk”, iar amintirea lui rămâne vie în inimile celor care l-au iubit. Pentru Click!, Marina Almășan, penultima soție a artistului, a vorbit despre dorul pe care îl simte și despre procesul de iertare care i-a adus liniște sufletească.

„Eu cred că lumea s-a convins de mult timp de profunzimea sentimentelor mele pentru Victor. Poate și de aceea nu am putut înțelege niciodată felul în care cel ce-mi jurase iubire veșnică a ales să ducă o viață dublă, în ultimul nostru an împreună. Dar acela nu mai era Victor, era un om bolnav, care văzuse moartea cu ochii, un om marcat pe viață de handicapul dobândit”.

Marina Almășan a mărturisit că l-a iertat pe Victor pentru alegerile dificile din ultimii săi ani de viață, când, măcinat de boli și suferință, a ales divorțul și o altă relație. „Pe atunci însă nu gândeam așa, gândeam emoțional. Într-un fel îl «învinovățesc» acum și pentru alegerile greșite, pe care le-am făcut după despărțirea noastră. În stare de șoc, oamenii iau decizii pe care mai apoi ajung să le regrete. Iar eu chiar eram în stare de șoc. Dar…morții cu morții, viii cu viii. Consider deja ca s-a bătut prea multă monedă pe despărțirea noastră. Ani în șir am fost unul dintre cele mai iubite cupluri din viața publică românească”.

Marina Almășan merge la mormântul lui Victor Socaciu împreună cu fiul ei

În prezent, Marina merge des la mormântul lui Victor, dar nu singură, ci împreună cu fiul lor, Victoraș. „Dar Victor a ales și, chiar dacă s-a căit, după aceea, eu nu l-am putut ierta, decât după ce a plecat la îngeri. Pentru că a murit lângă o altă femeie, cred că toate obiceiurile crestinești legate de pomenire nu îmi mai revin mie, ci ei. Iar pentru a merge la mormântul lui Victor, nu trebuie să aștept ocazii speciale.

O fac, potrivit «calendarului» meu sufletesc. O fac fără goarne, ca să nu-i tulbur somnul. Și o fac doar atunci când vine fiul nostru în țară, o facem împreună. În fond, plecarea lui, de lângă noi, ne-a produs amândurora o rană, pe care ne-am oblojit-o reciproc”, a mai adăugat Marina Almășan.

Victor Socaciu s-a stins din viață pe 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani, la Spitalul Carol Davila din București. Artistul suferea de diabet, insuficiență renală și cardiacă, iar pierderea sa a lăsat un gol imens în lumea muzicii folk românești. Marina Almășan și fiul lor continuă să-i cinstească memoria și să păstreze vie moștenirea muzicală lăsată de „Regele folk-ului”.

