Mihaela Tatu marchează astăzi o zi specială — împlinește 61 de ani — și a ales să-și petreacă aniversarea în compania prietenelor sale, cu zâmbetul pe buze și planuri mari pentru viitor. La doar câteva zile după ce Antena 1 a anunțat oficial înlocuirea ei din postura de prezentatoare a emisiunii „În direct cu România”, vedeta revine în atenția publicului cu un nou proiect personal, în afara micului ecran.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Postul de televiziune a informat vineri, printr-un comunicat de presă, că Mirela Vaida este noua gazdă a emisiunii, după ce a părăsit Acces Direct după opt ani. Mihaela Tatu a oferit, la rândul său, câteva explicații legate de plecarea sa. Ea a mărturisit că formatul emisiunii, deși inițial promițător și în acord cu valorile sale, a suferit modificări care nu i-au mai permis să se regăsească în dinamica proiectului.

Mihaela Tatu își continuă proiectele dincolo de micul ecran

Chiar dacă nu mai apare momentan pe micile ecrane, cariera ei nu se oprește aici. Mihaela Tatu continuă să fie activă în zona dezvoltării personale, unde susține conferințe ca speaker motivațional. Pe 27 aprilie, ea va vorbi despre puterea cuvântului în procesul de vindecare, în cadrul unui eveniment dedicat conexiunii dintre minte, trup și suflet. De asemenea, weekendul viitor, va susține o conferință în Dublin, Irlanda, aducând mesajul ei inspirațional și peste hotare.

„Avem bucuria de a anunța, în premieră, prezența Mihaelei Tatu la conferința Minte. Trup. Suflet., un eveniment dedicat echilibrului interior, inspirației și reconectării cu esența noastră.

Cu o experiență de peste 22 de ani în radio și televiziune, Mihaela Tatu a devenit un reper al comunicării autentice în România. Emisiuni precum De 3xFemeie, Viața bate filmul și La Hanu lu Tatu i-au adus aprecierea publicului, iar mai târziu, în calitate de trainer acreditat ANC în Tehnica și Arta Livrării Discursului, Mihaela a ales să dăruiască mai departe ceea ce știe: puterea cuvântului rostit cu sens.

Astăzi, este speaker motivațional, voice-over pentru audiobookuri și desene animate, moderator permanent la evenimentele Business Days și susținător activ al limbii române prin proiecte educaționale.

Mihaela Tatu vine la Minte. Trup. Suflet. pentru a vorbi despre puterea cuvântului în vindecare!”, este mesajul transmis despre proiectul Mihaelei Tatu.

De ce nu mai prezintă Mihaela Tatu „În direct cu România”

Mihaela Tatu a postat un mesaj în mediul online, unde explică ce s-a întâmplat și de ce nu mai prezintă emisiunea de la Antena 1.

„Tiiii… Ce seara lungă! Acum am ajuns și eu aici, on line, ca să povestim.

Acestea sunt imagini de la, poate, cea mai frumoasă, și luminoasă, și pozitivă ediție «În direct cu România», din ultimele 2 săptămâni. Și ultima mea apariție În direct cu România.

Dragii mei, m-ați tot întrebat în urmă cu 2 luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul: mi-a plăcut formatul. Mult mult. Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni. Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, știu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu!

Așa că trageți singuri concluziile! Însă totul e liniștit, nu vă uitați în gura presei, aveți aici explicația mea, nu a fost și nici nu va fi niciun scandal și totul e limpede «cristal». Pe de-altă parte, totul s-a petrecut atât de brusc, încât nici eu nu m-am dumirit ce se întâmplă. Totul se petrece repede, fără noimă și strategie. Ai strănutat, ai clipit și gata schimbarea formatului. A fost doar un experiment

Un singur lucru e sigur: nu toți suntem făcuți pentru chiar «orice». Iar liniștea, echilibrul și sănătatea mea sunt mai importante decât orice.

Mai povestim. Acum… Noapte bună și odihnitoare, tuturor!”, a scris Mihaela Tatu în mediul online.

Mirela Vaida a înlocuit-o pe Mihaela Tatu la Antena 1

Începând din 7 aprilie, de la ora 17.00, show-ul care tratează subiecte puternice din sfera socială, acordând o deosebită atenție oamenilor simpli, cu povești și frământări dure, va fi prezentat de Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute și apreciate realizatoare TV din țară.

„Încep o nouă provocare, pentru că mie îmi plac provocările, îmi plac poveştile de viață, îmi plac emoțiile, îmi place să fiu şi să lucrez între oameni, cu şi pentru oameni. De luni până vineri revin la Antena 1, la În direct cu România, o emisiune despre viață, aşa cum este ea analizată, cu empatie, cu autoritate şi cu dorința de a găsi soluții”, dezvăluie Mirela Vaida. Totodată, prezentatoarea mai spune: „Vreau să le mulțumesc colegilor mei, de la care am învățat enorm şi alături de care am atins maturitatea mea profesională. Mă aşteaptă o nouă provocare şi sunt convinsă că împreună vom reuşi să găsim soluții şi să aducem speranța în viețile oamenilor care apelează la noi”.

Istorii electorale În ce țară sunt organizate secții de vot chiar și în inima junglei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce partid politic deține recordul pentru cea mai lungă guvernare în cadrul unei democrații moderne, menținându-se la putere aproape neîntrerupt vreme de 55 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană prăbușirea unei scheme piramidale în 1997 a dus la proteste masive și la căderea guvernului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara care a acordat femeilor drept de vot abia în 2015, dar doar pentru alegeri locale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost una din primele forme de vot secret din antichitate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Legenda pop a anilor '90 care a vândut milioane de discuri face acum burgeri într-un pub din Londra

Urmărește-ne pe Google News