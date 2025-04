Începând din 7 aprilie, de la ora 17.00, show-ul care tratează subiecte puternice din sfera socială, acordând o deosebită atenție oamenilor simpli, cu povești și frământări dure, va fi prezentat de Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute și apreciate realizatoare TV din țară.

„Încep o nouă provocare, pentru că mie îmi plac provocările, îmi plac poveştile de viață, îmi plac emoțiile, îmi place să fiu şi să lucrez între oameni, cu şi pentru oameni. De luni până vineri revin la Antena 1, la În direct cu România, o emisiune despre viață, aşa cum este ea analizată, cu empatie, cu autoritate şi cu dorința de a găsi soluții.”, dezvăluie Mirela Vaida. Totodată, prezentatoarea mai spune: “Vreau să le mulțumesc colegilor mei, de la care am învățat enorm şi alături de care am atins maturitatea mea profesională. Mă aşteaptă o nouă provocare şi sunt convinsă că împreună vom reuşi să găsim soluții şi să aducem speranța în viețile oamenilor care apelează la noi”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Lista scurtă a succesorilor lui Ceaușescu făcută de CIA. Ce credeau serviciile secrete americane despre Elena, soția dictatorului DOCUMENTE

Mihaela Tatu a postat un mesaj în mediul online, unde explică ce s-a întâmplat și de ce nu mai prezintă emisiunea de la Antena 1.

„Tiiii…Ce seara lungă! Acum am ajuns și eu aici, on line, ca să povestim.

Acestea sunt imagini de la, poate, cea mai frumoasă, și luminoasă, și pozitivă ediție „În direct cu România”, din ultimele 2 săptămâni. Și ultima mea apariție În Direct cu România.

Dragii mei, m-ați tot întrebat în urmă cu 2 luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul: mi-a plăcut formatul. Mult mult. Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni. Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, stiu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu!

Așa că trageți singuri concluziile! Însă totul e liniștit, nu vă uitați în gura presei, aveți aici explicația mea, nu a fost și nici nu va fi niciun scandal și totul e limpede „cristal”. Pe de-alta parte, totul s-a petrecut atât de brusc, încât nici eu nu m-am dumirit ce se întâmplă. Totul se petrece repede, fără noimă și strategie. Ai strănutat, ai clipit și gata schimbarea formatului. A fost doar un experiment

Recomandări Cea mai dură critică a taxelor vamale anunțate de Trump: „Ziua ruinei! În materie de economie, afirmațiile lui Trump sunt o prostie totală”

Un singur lucru e sigur: nu toți suntem făcuți pentru, chiar „orice”. Iar liniștea, echilibrul și sănătatea mea sunt mai importante decât orice.

Mai povestim. Acum… Noapte bună și odihnitoare, tuturor!”, a scris Mihaela tatu în mediul online.

Istorii electorale În ce țară a fost introdus pentru prima dată dreptul de vot pentru femei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este cea mai mare democrație din lume după numărul de alegători? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană o dictatură de zeci de ani s-a prăbușit într-o singură zi, după ce tinerii soldați au ales să-și pună flori în arme, în loc de gloanțe? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Există țări unde votul este obligatoriu și se aplică sancțiuni pentru absenteism? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Exista o formă de „alegeri locale” în Evul Mediu european? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Motivul pentru care Poliția nu i-a luat carnetul lui Andrew Tate, deși s-a filmat conducând cu peste 150 km/h în București

Urmărește-ne pe Google News