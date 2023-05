La America Express 2024 participă și Iulia Albu și Mike, iubitul ei. Întrebat dacă fosta lui soție va avea succes în emisiunea difuzată la Antena 1, Mihai Albu a surprins cu răspunsul lui: „Nu o cunosc, nu pot să-mi dau cu părerea. Eu nu am urmărit niciodată.

Nu prea știu despre ce e vorba. Are suport, pleacă cu iubitul ei, probabil că așa, în familie, o să se descurce foarte bine”, a zis Mihai Albu, căruia i s-a propus să participe la America Express, dar a refuzat. El e acum preocupat de afacerea lui.

Mihai Albu: „Eu mă ocup cu ceva, am serviciu. Eu nu pot lipsi așa”

„Mi s-a propus să particip, dar nu am acceptat. Eu mă ocup cu ceva, am serviciu. Eu nu pot lipsi așa, la nesfârșit. Ăsta e un show probabil pentru aceia care nu au serviciu și au un program lejer. Au un program extraordinar de flexibil.

Eu nu am un așa un program. Cei care se ocupă… Nu vreau să fiu malițios. Cumva e o continuare a influencingului, a activității lor. Nu cred că la un asemenea show poate să participe cineva care are serviciu, care are o ocupație permanentă”, a mai spus Mihai Albu.

Dacă în pandemie afacerea lui a avut de suferit, Mihai Albu se laudă acum că are comenzi multe de pantofi, chiar și din străinătate. „Lucrurile au început să se învârtă mai bine. Este ok. Suntem cu colecția primăvară-vară, a început să meargă bine. Am clienți și din afară.

Recomandări Ministerul Educației anunță că lucrează, cu alte trei ministere, la cadrul legal pentru propunerile făcute de Guvern profesorilor, cele respinse categoric de sindicate!

Am multe cliente românce, dar care sunt plecate de mult și mă cunosc. Mi-au făcut și publicitate pe acolo. Observ, când vin comenzi pe site, nume care nu sunt românești. De unde au aflat că altfel nu se poate. Presupun că de la cunoștințele lor românce”, a încheiat Mihai Albu.

Iulia Albu participă la America Express 2024 cu iubitul Mike

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață, și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări REPORTAJ. Într-un liceu din București doar 10 profesori din 130 sunt în grevă generală. „Mi se pare tardivă greva și este nedrept pentru elevi”

Iulia Albu: „America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE DA’! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”

Mike: „Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți în America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinate, DAR, la finalul zilei, este ca un copil mic care are nevoie constantă de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”.

Playtech.ro „Și atunci mi-a dat de m-a julit”. Cum arată acum și ce s-a ales de tânărul care a înnebunit internetul cu „perversa de pe Târgu Ocna”

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Irina Fodor, dezvăluire neașteptată, după ce s-au aflat concurenții de la America Express sezonul 6

FANATIK.RO Clipe de coșmar pentru o româncă pe drumurile din Bulgaria. Imagini ireale. Era în chiloți și i s-a urcat pe capotă: ”Nu am oprit și nu am deschis ușile”

Știrileprotv.ro „Am primit un diagnostic de groază”. Povestea unei femei care a ignorat simptomele evidente ale unei boli grave

Observatornews.ro Un tânăr în chiloți a blocat mașina unor români, pe un drum din Bulgaria. Camera de bord l-a filmat cum sare pe capotă

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Camelia Pătrășcanu, horoscopul verii 2023. Nativii Fecioară sunt la mâna destinului, în timp ce Berbecii vor face progrese