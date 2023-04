A renunțat la actorie și a ales să se dedice credinței. Mihai Coadă nu s-a călugărit, așa cum s-a spus de-a lungul timpului, ci doar s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. A început să meargă des la biserică după ce și-a înșelat prima soție, care nu l-a iertat niciodată.

Căsnicia lui Mihai Coadă s-a încheiat în urmă cu aproape 29 de ani, când el a călcat strâmb. Spune că nu a putut să treacă peste această greșeală decât cu ajutorul spovedaniei.

„S-a întâmplat prin 1994 când am făcut un păcat greu. Am căzut într-un păcat greu care se numește adulter. Atunci s-a trezit conștiința în mine că nu era în regulă (…) (Înainte de incident, n.r.) foarte rar mă ducem la biserică. Când plecam la lucru, îmi făceam cruce, dar nu aveam o viață duhovnicească”, a spus Mihai Coadă în podcast.

„Am divorțat de prima soție din cauza ispitelor, așa mai păcătuiesc bărbații”

Fosta lui soție nu l-a mai iertat niciodată de atunci, iar când se întâlnesc îl tratează cu ignoranță. Mihai Coadă a povestit la podcastul „Acasă la Măruță” că la un moment dat s-a oferit să o ajute pe mama fiicei lui să care pungile cu cumpărături, iar ea l-a refuzat imediat. Actorul din serialul „La bloc” mărturisește că și fata lui a insistat ca ei să divorțeze.

Recomandări EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA. Călătoria unui scriitor italian pe frontul ucrainean: „Pe piatra funerară a unui soldat de 20 de ani, se află o sticlă de whisky și una de Coca-Cola”

„Din prima căsătorie aveam o fată. Fata mea ne-a zis și ea să ne despărţim, ea era cam libertină, avea 18 ani. Mi-a zis: «Dacă vă împăcați, eu plec de acasă». Era mai apropiată de mama ei și probabil au discutat. S-au despărțit apele după 17 ani. Am divorţat de prima soţie din cauza ispitelor, aşa mai păcătuiesc bărbaţii. Se mai uita în stânga şi în dreapta, femeia atrage…. Am stat singur 3 ani, nu ştiam ce să fac, atunci am vrut să intru în călugărie. Am greşit în căsnicie.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Trei ani mai târziu, Mihai Coadă a cunoscut-o pe actuala soție, care era văduvă și avea un băiat mai mic cu un an decât fiica lui. „Fata mea a făcut balet la Palatul Culturii și dânsa era secretară acolo. Întotdeauna, când stabileam programul, stabileam cu secretariatul și cu profesoara de dans. Mi-a atras atenția. Era o fată la locul ei, liniștită. Era văduvă, ea își pierduse bărbatul cu 4 ani în urmă. Singurătatea se suportă foarte greu. Până ne-am căsătorit, în curăție am stat. După un an jumătate am cerut-o în căsătorie. Și asta a fost. Ea avea un băiat.”

Recomandări Despre cozonaci și oameni care ne pot afecta emoțional

Mihai Coadă și-ar dori să aibă o relație mai bună cu fiica lui. „Colaborăm. Ne întâlnim, vorbim. Se apropie greu de viața duhovnicească. Are restaurant. Sunt niște venituri acolo. (…) Nu e drumul cel bun.”

„Când mă întorceam de la filmări seara, nu mă mai puteam ruga. Mă murdărea meseria asta”

Actorul a început să filmeze pentru serialul „La bloc” la vârsta de 50 de ani. Proiectul de la PRO TV a durat 6 ani, însă spune că rolul lui Nelu Curcă nu a fost un personaj pe placul lui.

„Când mă întorceam de la filmări seara, nu mă mai puteam ruga. Mă murdărea meseria asta. Nu mă mai puteam linişti după hărmălaia de la filmări. Din 2002 până în 2008 am jucat încordat, nu era un personaj agreat de mine.

Vreo 260 de actori ar fi dat proba pentru acest rol, aşa am auzit eu. M-a chemat Răzvan să dau probe, nu am vrut să merg iniţial. Nu aveam încredere, chiar nu găseau ei în Bucureşti un actor bun? Trebuia să vin eu din Ploieşti…

Recomandări Tactica de succes a unui fost ofițer SRI, numit de Daea în minister: Stă câteva zile într-o instituție și apoi e propulsat pe o poziție înaltă

Am filmat 6 ani pentru La Bloc, am făcut drumul Ploieşti – Bucureşti atâţia ani…”

GSP.RO Titi Aur, după accidentul auto mortal în care a fost implicată Monica Odagiu: „Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie". Ce a remarcat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Îţi mai aduci aminte de Robert Powell din 'Iisus din Nazaret'? Incredibil cum arată acum, nu îl recunoşti

Viva.ro Mama lui Alexandru, tânărul lovit mortal de actrița Monica Odagiu, primele declarații! Ce a dezvăluit despre fiul ei: 'Era...'

TVMANIA.RO Mihai Coadă, actorul din serialul „La bloc”, despre momentul în care și-a înșelat soția. Ce i-a spus fiica lui

Observatornews.ro "Dacă nu mai poţi să-l înghiţi, roade-l!" Adolescenți sechestrați și obligați să mănânce sticlă, într-o casă din Brașov

Știrileprotv.ro Alertă sanitară: Focare ale unui virus mai periculos decât Ebola au fost raportate în două țări. Detalii

FANATIK.RO Câți bani a încasat Kamara la Survivor România 2023. Poveste impresionantă de viață pentru artistul de la Alb Negru

Orangesport.ro Recunoaşteţi personajul? ”Mamă, asta chiar e bombă!” :) Este arhicunoscut în fotbalul românesc

Unica.ro Cum vopsește Andreea Mantea ouăle de Paște cu fiul ei: 'Se zice că nu e bine, dar nu ai cum cu un copil inventiv'

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2023. Fecioarele se pot refugia în postura celui nemulțumit, de care nu se poate apropia nimeni prea mult